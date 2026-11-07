Un homme risque cinq ans de prison pour avoir créé une image de loup par IA

En Corée du Sud, un homme de 40 ans risque une lourde peine pour avoir créé et publié sur Internet une image réaliste d'un loup errant dans les rues de la ville à l'aide de l'intelligence artificielle. Il pourrait être condamné à cinq ans de prison et à une amende de 6 700 dollars.

Aujourd'hui, la création d'images numériques via l'intelligence artificielle est devenue courante pour des millions de personnes. Si certaines images semblent manifestement artificielles, d'autres sont presque indiscernables de vraies photographies. Cependant, une mauvaise utilisation de ces outils, même pour des actions créatives apparemment inoffensives, peut entraîner de graves conséquences.

Ceci en Corée du Sud en est un exemple frappant. Il s'agit d'une image de loup censée se promener dans les rues de Daejeon, au centre du pays.

À première vue, créer une image d'un loup solitaire dans les rues ne semble pas être un crime. Mais la situation avait une autre facette : un loup était réellement recherché dans la ville à ce moment-là.

Le 8 avril, les médias sud-coréens ont rapporté qu'un loup nommé Neukgu s'était échappé du zoo de Daejeon. Peu après, des messages circulant sur les réseaux sociaux prétendaient que l'animal avait été vu en ville, accompagnés d'une image présentée comme une preuve. Cependant, ce document, pris pour une photographie, avait en réalité été généré par une IA à partir d'une requête textuelle.

Les autorités sud-coréennes ont déclaré que cette fausse image avait gravement entravé les opérations de recherche. Elles ont souligné qu'« une seule image modifiée par l'IA a retardé la capture du loup de neuf jours ». De plus, la mobilisation prolongée de la police et des pompiers a perturbé leurs missions essentielles de sécurité publique.

Craignant que le loup ne rôde dans les rues et ne menace la population, les autorités locales ont dû prendre des mesures d'urgence. Des écoles primaires de Daejeon ont été temporairement fermées et des unités d'intervention spéciales ont été déployées pour assurer la sécurité des habitants.

Malheureusement, lorsque la supercherie a été découverte, la situation était déjà devenue très complexe. La police avait passé beaucoup de temps à effectuer des recherches dans divers quartiers de la ville.

Finalement, Neukgu a été retrouvé dans les zones périphériques de Daejeon. Si la fausse photo générée par l'IA n'avait pas circulé, le loup aurait pu être retrouvé beaucoup plus tôt.

L'auteur de l'image s'est avéré être un homme local de 40 ans. Il a admis avoir créé l'image réaliste du loup avec l'IA et l'avoir publiée en ligne. L'homme a affirmé avoir agi « pour s'amuser ».

Cependant, cette plaisanterie pourrait désormais entraîner de graves conséquences juridiques. Selon la législation sud-coréenne, l'homme risque jusqu'à cinq ans de prison et une amende pouvant atteindre 6 700 dollars.

Cet incident a démontré une fois de plus les graves conséquences qui peuvent survenir lorsque des images générées par l'IA sont prises pour la réalité.