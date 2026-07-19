Les millionnaires dépensent des sommes records pour des squelettes de dinosaures

L'intérêt pour les collections insolites ne cesse de croître parmi les personnes les plus riches du monde. Désormais, en plus des œuvres d'art coûteuses ou des clubs de football, ils achètent également des squelettes de dinosaures pour des millions de dollars. C'est ce que rapporte Bloomberg .

Il est précisé que certains milliardaires considèrent ces découvertes anciennes non seulement comme une collection unique, mais aussi comme un investissement dont la valeur pourrait augmenter au fil des ans.

L'un d'eux est l'entrepreneur technologique et milliardaire Dan O'Dowd. Il a acheté un squelette de tyrannosaure surnommé "Samson" pour 600 000 dollars. Le milliardaire a décrit cet achat comme "le trophée le plus étonnant qu'un être humain puisse posséder".

Les expertssoulignent que le prix de tels restes anciens dépend d'un certain nombre de facteurs. Notamment, leur authenticité, leur état de conservation, la rareté de l'espèce de dinosaure et le degré d'exhaustivité de la découverte sont les critères principaux.

Récemment, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à New York, un squelette de tyrannosaure rex nommé "Gas" a été vendu pour un montant record de 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme ayant participé par téléphone.

Ce résultat a dépassé le record de l'année dernière. En 2024, un squelette de stégosaure surnommé "Apex" avait été vendu pour 44,6 millions de dollars. Il est à noter que, bien que le prix attendu pour "Gas" avant la vente aux enchères se situait entre 20 et 30 millions de dollars, son prix final a largement dépassé les attentes.

Selon les informations, ces squelettes figurent parmi les restes de dinosaures les plus grands et les mieux conservés jamais découverts. Ils ont été identifiés entre 2021 et 2023 dans des ranchs situés dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis. Le nom "Gas" a été donné en l'honneur du propriétaire du terrain où les fouilles ont été effectuées.

Selon les experts, l'intérêt pour les découvertes paléontologiques rares pourrait continuer à croître dans les années à venir. C'est pourquoi les squelettes de dinosaures deviennent non seulement un héritage d'importance scientifique, mais aussi l'un des actifs de collection les plus précieux.