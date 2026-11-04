Un ours solitaire en Alaska sacré « Introverti de l'année »

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Un ours solitaire en Alaska sacré « Introverti de l'année »

Nugget, un ours noir vivant dans la forêt nationale de Tongass en Alaska, a reçu le prix de « l'Introverti de l'année » 2026 pour son comportement inhabituel. Il ne se précipite pas pour pêcher le saumon avec les autres ours, préférant souvent se cacher parmi les rochers et attendre à l'écart. C'est ce qu'a rapporté RBK Life.

Selon les observations des agents du Service des forêts des États-Unis, Nugget est fréquemment aperçu parmi les rochers près des chutes inférieures de la crique d'Anan tout au long de la saison. Parfois, il sort la tête d'une crevasse entre les pierres pour observer les environs. À d'autres moments, il regarde les ours pêcher depuis la rive, attendant patiemment son tour.

Nugget a été aperçu pour la première fois dans cette zone en 2024. Il se distingue par sa taille plus petite par rapport aux autres ours et par son pelage dont la couleur change au fil de la saison.

Les observateurs notent qu'au début, Nugget se nourrissait des restes laissés par d'autres ours au bord de la rivière. Avec le temps, il a appris à attraper lui-même le saumon.

Le titre d'« Introverti de l'année » fait partie d'une série de prix décernés par le personnel de la forêt nationale de Tongass aux ours vivant dans la région d'Anan. Grâce à cette initiative, les experts attirent l'attention du public sur la faune sauvage et ses représentants uniques.

Forêt nationale de TongassOurs NuggetCrique d'AnanIntroverti de l'annéeAlaska
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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