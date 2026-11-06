Pourquoi une cinquantaine de baleines sont-elles mortes sur les côtes de Nouvelle-Zélande ?

Près de 50 globicéphales à nageoires longues se sont échoués sur l'une des plages de l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. La plupart d'entre eux sont morts, et des opérations de sauvetage sont en cours pour tenter de ramener les survivants en haute mer, a rapporté « Japan Today ».

Il a été précisé que les baleines ont été découvertes sur la plage de Ngawi, près de Cape Palliser, le point le plus au sud de l'île du Nord. Initialement, le nombre de baleines échouées était estimé à au moins 20. Cependant, les résidents locaux ont déclaré à « Radio New Zealand » que le nombre de baleines restées sur la plage pendant la nuit avait atteint 50.

Actuellement, les opérations de sauvetage sont menées en collaboration avec la tribu maorie locale et l'organisation Project Jonah, spécialisée dans ce type d'intervention. Jusqu'à présent, deux baleines ont pu être remises à l'eau.

Les sauveteurs prennent diverses mesures pour stabiliser l'état des baleines survivantes et les hydrater. Notamment, de l'eau est versée sur les animaux à l'aide de seaux, et des serviettes humides sont utilisées pour éviter que leur peau ne se dessèche.

Selon une publication de l'organisation Project Jonah sur Facebook le 5 novembre, quatre baleines étaient encore en vie à ce moment-là. Il est prévu de les ramener en mer lorsque le niveau de l'eau remontera.

Rob Barg, un représentant de la population locale, a souligné que l'état des baleines survivantes était également très préoccupant.

Pour information, l'échouage massif de baleines sur les côtes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie voisine est un phénomène fréquent. La raison avancée est la présence d'une importante population de globicéphales à nageoires longues dans les eaux profondes entourant ces deux pays.

Malgré cela, la raison pour laquelle les baleines s'échouent en groupe reste inexpliquée. Les experts n'ont pas encore pu déterminer les causes réelles de ce phénomène.