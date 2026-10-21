Une Russe vend son « âme » pour des poupées Labubu

Une Russe de 26 ans a accepté de vendre son « âme » pour 100 000 roubles, soit environ 1 180 dollars. Elle a utilisé cet argent pour acheter une collection de poupées Labubu et un billet de concert. Cette expérience insolite a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux.

Une offre insolite commencée comme une plaisanterie

L'incident a débuté par une annonce sur Telegram en Russie, publiée par un spécialiste du marketing se faisant appeler Dmitry. Il a déclaré qu'il paierait 100 000 roubles à quiconque accepterait de vendre son âme. Pour officialiser l'offre, il a exigé que le contrat soit signé avec le sang du vendeur.

Dmitry a imaginé cette étrange proposition comme une blague et une expérience sociale, sans s'attendre à ce que quelqu'un la prenne au sérieux. Cependant, contre toute attente, une femme de 26 ans a répondu à l'annonce, se disant prête à participer à cet accord.

Dmitry a tenu sa promesse. Il a publié une photo du document de paiement attestant que « l'âme a été vendue » et une image de la femme tenant le contrat signé avec son sang. Sur la photo, les informations personnelles de la femme ont été masquées pour préserver son anonymat.

« Je viens d'acheter ma première âme »

« Une jeune femme nommée Karina a répondu à mon offre, a accepté l'accord, a signé le document et l'a validé avec son sang. Je viens d'acheter ma première âme. Je me sens vraiment comme Davy Jones en ce moment ! » a écrit l'homme russe.

Davy Jones est l'un des personnages célèbres de la saga cinématographique « Pirates des Caraïbes ».

En réalité, on ignore ce que Dmitry compte faire de l'« âme » qu'il prétend avoir achetée. Son objectif principal était de mener une expérience sociale à travers cet étrange accord.

Dans un commentaire accordé à la célèbre chaîne Telegram russe Mash, Karina a déclaré qu'elle ne se souciait pas vraiment du sort de son « âme » ni de ce que son nouveau propriétaire pourrait en faire.

L'argent a été dépensé pour des poupées Labubu et un concert

Karina n'a pas gardé longtemps les 100 000 roubles reçus. Elle a acheté une collection de poupées Labubu très prisées et un billet pour le concert de la chanteuse folklorique russe Nadejda Kadicheva.

Ainsi, l'expérience lancée comme une plaisanterie par le spécialiste du marketing s'est transformée en une opportunité d'achats pour la jeune femme.

L'Église orthodoxe a réagi fermement à l'événement

Bien que Karina ait affirmé être indifférente au sort de son « âme », l'Église orthodoxe russe a réagi sérieusement à cet événement.

Après que les nouvelles sur la « vente d'âme » se soient largement répandues sur Internet, l'Église a réagi via ses canaux officiels, soulignant que la femme avait réellement « vendu son âme et choisi ainsi le mal ».

Les représentants de l'Église ont également déclaré qu'une telle décision pouvait mener à une déchéance morale et personnelle, à la maladie, à la souffrance, voire à la mort.

L'incident a montré qu'une expérience lancée comme une plaisanterie sur Internet peut susciter de sérieux débats sous différents angles sociaux et religieux.