Pavel Durov visé par de graves accusations en Russie : L'article sur l' « aide au terrorisme »

Les problèmes juridiques autour de Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram, ont atteint un nouveau stade. Le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a annoncé avoir inculpé Durov en vertu de l'article sur l' « aide à l'activité terroriste ».

Zamin.uz Il présente les détails des principales accusations portées contre Pavel Durov et la plateforme Telegram par les forces de l'ordre russes et françaises.

1. L'accusation du FSB et de Roskomnadzor : Plus de 153 000 crimes et des chaînes non supprimées

Selon le FSB, l'administration de Telegram n'a pas répondu aux exigences de suppression des chaînes, discussions et bots utilisés par les services spéciaux ukrainiens, ainsi que par des organisations terroristes et extrémistes pour coordonner des sabotages, des attaques terroristes et des cyberfraudes.

D'après les médias russes, depuis 2022, il a été enregistré plus de 153 000 crimes considérés comme commis via Telegram. Parmi eux figurent les principaux incidents suivants :

L'attentat terroriste sanglant au Crocus City Hall ;

Les assassinats de Daria Douguina et du correspondant de guerre Vladlen Tatarsky ;

Des attaques contre plusieurs militaires de haut rang ;

Des cas d'attentats à la bombe et d'incendies criminels contre des commissariats militaires.

Roskomnadzor et sanctions financières : Roskomnadzor a déclaré avoir envoyé à la direction de Telegram plus de 150 000 mises en demeure pour supprimer du contenu interdit, mais celles-ci sont restées sans réponse. Il est indiqué qu'au début de l'année 2026, Telegram a écopé d'amendes en Russie s'élevant à plus de 100 millions de roubles pour non-suppression de contenus interdits.

2. L'enquête en France : Interrogatoire de 6 heures et pression mondiale

Pavel Durov fait l'objet de graves enquêtes non seulement en Russie, mais aussi en France. Les enquêteurs français le soupçonnent d'un contrôle insuffisant du contenu sur la messagerie et de refus de coopérer avec les forces de l'ordre.

Selon la version de l'enquête, l'absence de modération et le refus de coopération ont compliqué la lutte contre les crimes suivants via Telegram :

La diffusion de pornographie infantile ;

Le trafic illicite de drogues ;

Les fraudes financières et cybernétiques.

Il est rapporté qu'au début du mois de juillet, Durov a été interrogé à Paris dans le cadre de cette affaire pénale pendant plus de six heures .

Faits clés concernant les accusations contre Pavel Durov et Telegram

Aspect / Mesure Détails Article d'accusation en Russie « Aide à l'activité terroriste » (FSB) Crimes enregistrés via Telegram Plus de 153 000 (depuis 2022) Demandes de Roskomnadzor Plus de 150 000 (restées sans réponse) Montant des amendes en 2026 Plus de 100 millions de roubles Soupçons en France Absence de modération, pornographie infantile, trafic de drogue, fraude Interrogatoire à Paris Début juillet (plus de 6 heures)

Les pressions juridiques autour de Telegram et les graves accusations portées contre Pavel Durov retiennent l'attention de millions d'utilisateurs à travers le monde.

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