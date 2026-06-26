L'histoire d'une mère ayant donné sa vie pour son enfant émeut le monde

L'histoire d'une mère qui s'est sacrifiée pour sauver la vie de sa fille lors de puissants tremblements de terre au Venezuela a bouleversé tout le pays. L'information a été relayée par les médias locaux et le footballeur Hector Bello.

Dans un message poignant sur les réseaux sociaux, le footballeur a révélé qu'Andrea, identifiée par la presse locale comme son épouse, a donné sa vie pour sauver sa petite fille lors de deux secousses violentes.

« Ma chérie, je raconterai certainement à notre fille comment tu l'as sauvée, comment tu as sacrifié ta propre vie pour la sienne. Tu étais une mère courageuse qui ne l'a pas abandonnée jusqu'à ton dernier souffle », a écrit Hector Bello.

Actuellement, les secouristes poursuivent les recherches de survivants sous les décombres. Selon les dernières données, suite aux deux tremblements de terre survenus près de Caracas, au moins 589 personnes ont péri, 2 980 personnes ont été blessées. Le nombre de disparus reste élevé.

Dans un message ultérieur, Bello a indiqué que sa fille et sa tante étaient hospitalisées et que leur état était stable.

« Ma fille et sa tante vont bien. Elles ne sortiront pas de l'hôpital aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans ces jours difficiles », a-t-il écrit.

Le footballeur a partagé un autre message déchirant.

« Comment expliquer à notre fille que tu as donné ta vie pour sauver la sienne ? Comment justifier que je n'étais pas à ses côtés pour la protéger à ce moment-là ? Donne-moi de la force », a-t-il déclaré.

La presse sportive locale a également confirmé le décès d'Andrea, précisant que la mère a péri lors de l'effondrement de leur immeuble, mais que sa petite fille a survécu.

Des citoyens d'autres pays ont également péri dans la tragédie. Notamment, le décès de quatre Espagnols, d'un Portugais et de deux Brésiliens a été confirmé. Selon l'Espagne, 106 autres citoyens sont toujours portés disparus.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.