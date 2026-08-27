Un Américain établit un record en collectionnant 1262 boîtes de Pringles

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Un Américain établit un record en collectionnant 1262 boîtes de Pringles

Certains achètent des chips, les mangent et jettent la boîte. L'Américain Sonny Molina, lui, fait tout le contraire : il les collectionne pour créer une collection insolite.

Ce collectionneur américain a rassemblé 1262 boîtes de Pringles différentes établissant ainsi un record mondial. Son exploit a été officiellement homologué le 9 avril 2025.

De nombreuses boîtes de Pringles aux designs variés sont alignées sur un étalage de magasin.

La collection de Sonny ne se limite pas à de simples boîtes de chips. Elle comprend des emballages vendus dans divers pays, variant par leur design et leurs saveurs, chacun témoignant d'une région et d'une époque différentes.

La boîte la plus précieuse lui rappelle sa mère

Pour Sonny Molina, l'une des pièces les plus chères est une vieille boîte jaune des années 1980. Il confie qu'elle lui rappelle les Pringles que sa mère lui achetait durant son enfance. Ce n'est donc pas seulement un objet de collection, mais un souvenir précieux lié à son passé.

Un homme en tenue colorée posant à côté de nombreux fingerboards disposés sur une table.

Cependant, les Pringles ne sont pas sa seule passion. Il détient plusieurs autres records mondiaux pour ses collections insolites. Chez lui, on trouve des skateboards miniatures, des marionnettes à doigts, des sachets de sel et de poivre, et bien d'autres objets rares.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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