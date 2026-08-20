« Les musulmans nous sont plus proches que les catholiques » : la déclaration choc de Mikhalkov…

·2·Monde
« Les musulmans nous sont plus proches que les catholiques » : la déclaration choc de Mikhalkov…

Le président de l’Union des cinéastes de Russie, célèbre réalisateur et artiste du peuple de la RSFSR Nikita Mikhalkov, a tenu une déclaration controversée sur les valeurs religieuses et culturelles contemporaines. Selon lui, l’islam et le bouddhisme, qui préservent aujourd’hui les valeurs morales traditionnelles, sont bien plus proches des chrétiens orthodoxes que les catholiques qui approuvent les mariages homosexuels.

« Une trahison du Christ et de l’Évangile » : la position radicale de Mikhalkov

RIA Novosti Selon l’agence, le réalisateur a vivement critiqué les évolutions libérales au sein des Églises occidentales :

« Aujourd’hui, l’orthodoxie, le christianisme orthodoxe, est bien plus proche du bouddhisme et de l’islam que des catholiques qui, dans leurs Églises, ont autorisé la bénédiction des mariages homosexuels, trahissant ainsi le Christ et l’Évangile. », — a déclaré Nikita Mikhalkov.

Les principaux points de la déclaration de Nikita Mikhalkov

Thème

Contenu et position exprimée

Position des religions traditionnelles

L’islam et le bouddhisme sont considérés comme proches de l’orthodoxie en raison de leurs valeurs familiales traditionnelles

Critique de l’Église catholique

L’approbation des mariages homosexuels est jugée contraire aux enseignements religieux et assimilée à une trahison

La question de la mémoire historique

La découverte des reliques de Dmitri Donskoï et le respect des figures historiques sont qualifiés de закономерность historique

Parallèles politiques

Les attitudes envers les héros historiques en Russie et en Ukraine sont comparées

La question de Dmitri Donskoï et la mémoire historique

En outre, Nikita Mikhalkov a abordé la question de la découverte et de l’identification des reliques du grand-prince Dmitri Donskoï, qualifiant cela non pas de coïncidence, mais d’importante закономерность historique :

« Les faits liés à la découverte des reliques de saints, notamment de figures comme Dmitri Donskoï, sont tout à fait significatifs. Chez nous, les dépouilles de héros sont retrouvées et honorées, tandis qu’en Ukraine, des valeurs complètement différentes sont mises en avant. Il ne faut pas chercher de coïncidence ici : c’est une закономерность parfaite. »

Selon vous, quelle importance revêt la solidarité entre les différentes confessions — notamment l’islam et l’orthodoxie — dans la défense des valeurs familiales et morales traditionnelles ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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