Une Thaïlandaise entretient une relation amoureuse avec des frères jumeaux

Une jeune femme de 24 ans vivant en Thaïlande a suscité un vif débat parmi les internautes après avoir révélé qu'elle entretenait une relation avec deux frères jumeaux en même temps. Son histoire d'amour inhabituelle s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de beaucoup.

Nong Fah, une jeune femme de 24 ans vivant dans la région de Nakhon Phanom en Thaïlande, est devenue célèbre dans le pays en peu de temps grâce à sa relation unique. Elle a confirmé sur le réseau social TikTok qu'elle entretenait une relation amoureuse simultanée avec des frères jumeaux, Sing et Suea. La jeune femme affirme que les frères ne voient aucun inconvénient à ce qu'ils l'aiment tous les deux.

Comment cette relation inhabituelle a-t-elle commencé ?

Dans une interview accordée à des journalistes locaux, Nong Fah a raconté qu'elle avait rencontré les jumeaux l'année dernière. À l'époque, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant pour couvrir ses frais d'études à l'université de Nakhon Phanom.

L'été dernier, Sing et Suea sont venus au restaurant où elle travaillait avec quelques amis. L'un des jeunes hommes à table a demandé son numéro de téléphone à la jeune femme. L'un d'eux a alors plaisanté en disant que, comme il était plus âgé, il suggérait de donner le numéro à l'un des jumeaux plutôt qu'à Nong Fah. À l'époque, la jeune femme a pris cela pour une simple plaisanterie. Cependant, cette blague est devenue le point de départ de la relation inhabituelle de sa vie.

Environ un mois plus tard, Sing et Suea sont revenus au restaurant. Cette fois, les trois ont discuté, ont appris à mieux se connaître et ont échangé leurs coordonnées sur Line, une application de messagerie très utilisée en Thaïlande.

Ce jour-là, après être rentrée chez elle, Nong Fah a d'abord reçu un message de Sing, l'aîné des jumeaux, puis peu après de Suea. La jeune femme a commencé à discuter avec les deux en même temps. Avec le temps, elle a réalisé qu'elle était tombée amoureuse des deux.

« Aucun des deux frères n'était jaloux de moi et ils ne se sont jamais disputés. Parce qu'ils m'aimaient tous les deux, et je les aimais aussi », a déclaré Nong Fah.

Selon la jeune femme, au début de leur relation, ils vivaient séparément. Elle louait une chambre dans le village de Noen Sa-at, district 8, dans la région de Na Thom, tandis que les jumeaux vivaient dans leur propre maison dans le village de Nong Bua, district 1, dans la même zone.

Les amoureux de la jeune femme travaillent dans l'agriculture

Nong Fah a souligné que le fait que les jeunes jumeaux soient issus d'une famille modeste ne l'a jamais inquiétée. Elle a déclaré que Sing et Suea travaillent tous deux dans le secteur agricole.

Sing, l'aîné des jumeaux, conduit un tracteur, tandis que Suea conduit une moissonneuse-batteuse. Nong Fah les aide à gérer leurs finances. La jeune femme a ouvert des comptes bancaires séparés pour chacun d'eux. Grâce à cela, les frères peuvent suivre le montant de leurs économies chaque mois.

Cela fait plus de six mois que leur relation a commencé et, selon Nong Fah, aucun problème grave n'a été observé jusqu'à présent. Malgré le caractère inhabituel de la relation, les trois vivent en harmonie.

La jeune femme souligne que les jumeaux sont des garçons très calmes, peu bavards et timides. Ils évitent de se disputer ou de se battre. Si un désaccord survient entre les trois, c'est généralement Nong Fah qui exprime son désaccord en premier. Les garçons, quant à eux, préfèrent maintenir la paix plutôt que de s'impliquer dans un conflit.

Les familles étaient initialement opposées

Nong Fah admet qu'au début de leur relation, les deux familles ont eu du mal à accepter cette relation inhabituelle. Être en relation amoureuse avec des frères jumeaux en même temps était une situation inattendue pour eux.

Cependant, avec le temps, les membres de la famille ont vu qu'ils s'entendaient bien et qu'ils avaient réussi à s'adapter à la vie commune. Après cela, ils ont fini par accepter cette relation.

La vidéo devenue virale sur TikTok a suscité des avis divergents parmi les internautes. Si certains ont critiqué le choix de Nong Fah, d'autres ont soutenu le courage des trois à exprimer ouvertement leur décision.

La jeune femme a conseillé aux jumeaux de ne pas prêter attention aux commentaires négatifs. Selon elle, il s'agit de leur choix personnel, et tant qu'ils ne font de mal à personne, ils ont le droit de prendre leurs propres décisions concernant leur vie.

La célébrité leur a apporté de nouvelles opportunités

Après que l'histoire de Nong Fah et des frères jumeaux s'est largement répandue en Thaïlande, ils ont commencé à recevoir des offres de diverses entreprises et particuliers. Notamment, des collaborations pour promouvoir des produits et des événements sur les réseaux sociaux leur sont proposées.

Néanmoins, pour l'instant, les trois se concentrent davantage sur leur travail et leur relation que sur ces opportunités. L'histoire de Nong Fah continue de susciter des discussions sur Internet, montrant une fois de plus que les points de vue des gens sur les relations personnelles et les choix sont variés.