Un jardinier britannique bat le record du monde avec une citrouille de 1,3 tonne

Royaume-UniIan Paton, un Britannique de 65 ans, a établi un nouveau record mondial Guinness en cultivant une citrouille géante pesant près de 1,3 tonne. Sa récolte inhabituelle a attiré l'attention par son poids et sa taille, marquant un nouveau résultat dans la culture des légumes géants. L'information a été rapportée par UPI.

Il est noté que l'homme a établi ce nouveau record lors d'une pesée de légumes géants organisée dans le comté de Berkshire. La citrouille cultivée par Paton pèse environ 17 kilogrammes de plus que le précédent record qu'il avait établi l'année dernière avec son frère jumeau, Stuart.

Le poids du légume géant est presque équivalent à celui d'un hippopotame et sa circonférence dépasse les 6 mètres. Ce résultat fait de cette citrouille un record unique, non seulement par son volume, mais aussi par sa masse.

500 litres d'eau par jour pour l'entretien de la citrouille

Ian Paton a accordé une attention particulière au processus de culture de la citrouille géante, qui demande beaucoup de travail et un entretien régulier. Le jardinier a consacré jusqu'à 6 heures par jour à la plante et a utilisé près de 500 litres d'eau quotidiennement pour l'arroser.

Pendant la période de croissance la plus active, le légume prenait jusqu'à 20 kilogrammes par jour. Cela montre que des soins constants et des conditions de croissance favorables ont été essentiels pour obtenir une telle récolte.

Cette année, Paton a cultivé la citrouille géante seul pour la première fois. Cela s'explique par la décision de son frère jumeau Stuart : après avoir pratiqué cette activité ensemble pendant 50 ans, Stuart a décidé de prendre sa retraite.

La citrouille record sera donnée en nourriture au bétail

La citrouille géante, qui a battu le record Guinness, a été transportée dans une ferme du comté de Hampshire pour être exposée. Les visiteurs peuvent y admirer cette récolte inhabituelle. Une fois l'exposition terminée, il est prévu que la citrouille soit donnée comme nourriture au bétail.

Ian Paton a déjà de grands projets pour les années à venir. Le fermier a déjà récolté plus de 2 600 graines. Il prévoit d'utiliser ces graines pour cultiver, à l'avenir, une citrouille géante dépassant les 1,36 tonne.

Ainsi, la nouvelle réussite du jardinier britannique de 65 ans est le résultat d'un intérêt de longue date pour la culture de légumes géants et d'un travail acharné.