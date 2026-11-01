L'histoire inspirante de sœurs siamoises craniopages

·6·Monde
L'histoire inspirante de sœurs siamoises craniopages

Les sœurs jumelles Joy et Joyce Magsino, vivant aux Philippines, sont nées avec une condition congénitale rare. Leurs crânes sont fusionnés, mais malgré cela, les sœurs surmontent les difficultés de la vie et poursuivent leurs rêves.

Elles sont nées en février 2008 avec une condition rare appelée craniopage partiel (fusion des os du crâne). Les médecins avaient initialement prédit que les jumelles ne vivraient qu'environ 10 ans.

Cependant, Joy et Joyce ont vécu bien plus longtemps que ces prévisions, atteignant 18 ans en 2026. Elles ne se contentent pas de lutter pour la vie, elles ont également réussi leurs études. Les sœurs ont terminé l'école en 2023 avec d'excellents résultats.

Se soutenant mutuellement, les jumelles tentent de surmonter les épreuves de la vie avec unité et résilience. Leur patience, leur amour mutuel et leur vision optimiste de la vie sont une source d'inspiration pour beaucoup.

Joy et Joyce MagsinoJumelles craniopagesPhilippinesRésilienceInspiration
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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