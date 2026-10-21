De combien la dette publique américaine a-t-elle augmenté en deux mois ?

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De combien la dette publique américaine a-t-elle augmenté en deux mois ?

La dette publique totale des États-Unis a approché les 40,4 billions de dollars à la mi-octobre 2026. Ce chiffre représente une augmentation de près de 400 milliards de dollars depuis le sommet historique de 40 billions de dollars enregistré le 19 août. Ces informations sont basées sur les données du département du Trésor américain.

La croissance de la dette est liée aux dépenses du gouvernement fédéral et au déficit budgétaire. Comme les dépenses publiques aux États-Unis dépassent les recettes, le gouvernement est contraint de couvrir les fonds manquants par l'emprunt.

Un autre aspect important du problème est l'augmentation des paiements d'intérêts sur la dette publique. Au cours de l'exercice fiscal 2026, le déficit du budget fédéral américain a atteint près de 2 billions de dollars, et les coûts du service de la dette publique ont atteint un niveau record.

Les économistes s'inquiètent du fait que la croissance de la dette publique puisse peser sur la stabilité financière du pays à long terme. Le ratio dette/PIB est également un indicateur clé : selon certaines prévisions, ce ratio pourrait approcher les 120 % au cours de la prochaine décennie.

Le Peterson Institute for International Economics et d'autres centres d'analyse financière soulignent qu'en l'absence de changements sérieux dans les dépenses publiques et la politique fiscale, la dette américaine risque fort de continuer à croître. Cependant, des sources supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'hypothèse d'une dette atteignant 50 billions de dollars en six ans.

Dette Publique AméricaineDépartement Du TrésorPeterson Institute For International EconomicsBudget FédéralÉtats-Unis
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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