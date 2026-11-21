Dans l'ancien empire inca, il a été découvert que les enfants sacrifiés lors de rituels religieux recevaient de la cocaïne, de l'alcool et d'autres substances psychoactives avant leur mort. Cette information a été publiée dans une étude scientifique parue dans la revue Antiquity.

Des scientifiques dirigés par l'archéologue Dagmara Socha de l'Université de Varsovie ont analysé des échantillons de cheveux et d'ongles de huit enfants âgés de 6 à 14 ans. Leurs corps ont été retrouvés sur des sommets montagneux au Pérou, en Argentine et au Chili.

Les analyses ont révélé des traces de cocaïne dans les échantillons de tous les enfants. Certains avaient consommé de la cocaïne régulièrement quelques semaines avant leur mort. Chez deux enfants, de l'alcool a été détecté en plus de la cocaïne, et chez un autre, de l'harmine, une substance présente dans l'ayahuasca. Il s'agit de l'une des premières preuves de l'utilisation de l'ayahuasca lors d'anciens rituels sacrificiels.

Le rituel de sacrifice d'enfants appelé « capacocha » était l'une des traditions religieuses importantes chez les Incas aux XVe et XVIe siècles. Les chroniqueurs espagnols avaient écrit que des substances enivrantes étaient utilisées lors de ces cérémonies, mais aucun d'entre eux n'avait directement observé le processus.

Selon les chercheurs, ces substances auraient été administrées aux enfants pour les calmer, réduire l'inconfort lié à l'ascension des hautes montagnes et les préparer au rituel religieux.

De plus, le fait que certaines substances provenaient de plantes poussant loin des lieux de sacrifice témoigne de la connaissance approfondie des Incas sur les plantes et leurs propriétés.