Un homme surnommé « Moustique », suspecté du meurtre de 16 personnes, arrêté déguisé en femme

Dans une région isolée du Brésil, un homme suspecté d'être impliqué dans la mort de 16 personnes s'est caché dans des forêts denses pendant plusieurs années pour échapper à la capture. La police l'a arrêté après deux jours de recherche.

L'enquêteur de police Douglas Garcia a indiqué que l'opération de recherche de Jorlan Lopes da Silva, âgé de 33 ans, s'est terminée le 13 septembre. Dans une déclaration à l'agence Associated Press, l'enquêteur a précisé que le suspect se cachait dans des buissons denses et avait construit des abris temporaires.

Les meurtres liés à Da Silva ont eu lieu au cours des trois derniers mois dans la zone peu peuplée de Mulungu, située dans l'État de Paraíba, au nord-est du Brésil.

Les habitants locaux surnommaient le suspect « Moustique » en raison de sa silhouette mince et fragile. L'enquêteur Garcia a affirmé que c'est précisément son apparence et son habitude de vivre dans la forêt qui lui ont permis de se cacher de la police pendant longtemps.

« Jorlan vivait principalement dans la forêt. C'est pourquoi il était très difficile de le localiser et de relier à lui des crimes qui ne semblaient pas liés au départ », a déclaré Garcia.

Les enquêteurs ont pu relier Da Silva à d'autres crimes après qu'il ait agressé un jeune homme de 18 ans sur une place publique. Le suspect prétend n'avoir attaqué que des criminels. Cependant, les preuves recueillies au cours de l'enquête ne confirment pas cette affirmation.

Garcia a souligné que Da Silva a fourni des informations sur d'autres crimes en dehors de ceux pour lesquels il est inculpé. Toutefois, aucun détail supplémentaire n'a été divulgué car certaines enquêtes sont toujours en cours et d'autres cas sont en cours de réexamen.

La police garde également secrètes l'identité des victimes et les détails liés à leur décès. Cette mesure est prise afin de ne pas entraver l'enquête et le processus judiciaire.

Au moment de son arrestation, le suspect était déguisé avec une chemise noire à rayures blanches, une perruque et des ongles vernis. Il portait également un bébé dans ses bras. Les forces de l'ordre ont confirmé que le bébé n'avait aucun lien de parenté avec l'homme, mais aucune information supplémentaire n'a été fournie à ce sujet.

L'enquêteur Garcia a déclaré que Da Silva se présentait comme une personne très inhabituelle et a affirmé avoir commis son premier meurtre à l'âge de 13 ans.

Selon les informations de la police, le suspect a décidé de changer d'apparence car il ne pouvait plus accéder à son abri temporaire dans la forêt. C'est ainsi qu'il a tenté de se cacher avec une perruque et des vêtements féminins, avant d'être finalement arrêté.

La police avait précédemment indiqué que Da Silva était membre d'un gang criminel impliqué dans la mort de dizaines de personnes dans la région. Cependant, le suspect nie tout lien avec des groupes criminels locaux. Après son arrestation, il s'est décrit aux enquêteurs comme une personne menant une « guerre personnelle ».

La zone de Mulungu, où les crimes ont été commis, est située à environ 2 500 kilomètres (1 553 miles) au nord de Rio de Janeiro, et non de la capitale brésilienne.

Actuellement, la police enquête sur d'autres crimes potentiels liés à Da Silva. Les enquêteurs continuent de comparer les informations fournies par le suspect avec les preuves existantes pour identifier les circonstances liées à l'affaire.