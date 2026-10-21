Moments terrifiants : en Chine, une fillette de 3 ans reste suspendue à une fenêtre du 12e étage

Dans la province chinoise du Fujian, une fillette de trois ans est restée suspendue à l'extérieur, accrochée aux barreaux d'une fenêtre au 12e étage d'un immeuble. L'incident a eu lieu le 17 octobre dans la ville de Zhangzhou.

Voyant la situation dangereuse, les voisins et les agents de sécurité se sont immédiatement précipités pour aider. Ils ont maintenu une chaise sous le bâtiment pour éviter que la fillette ne tombe.

Les pompiers arrivés sur les lieux ont réussi à pénétrer dans l'appartement et à sauver l'enfant en toute sécurité.

Selon les informations, la fillette était seule à la maison au moment de l'incident. Après son sauvetage, elle a été transportée à l'hôpital pour un examen médical.

Cet incident rappelle une fois de plus l'importance de ne pas laisser les jeunes enfants sans surveillance à la maison et d'assurer la sécurité des fenêtres et des balcons.