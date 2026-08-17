À Berlin, une jeune fille saute du 11e étage dans une nacelle de secours (vidéo)

Un incendie s’est déclaré au 11e étage d’un immeuble résidentiel de grande hauteur à Berlin, laissant une jeune fille dans une situation dangereuse lors de l’évacuation. L’échelle des pompiers n’atteignant pas la partie supérieure du bâtiment, elle a été contrainte de sauter du 11e étage dans une nacelle spéciale tenue par les sauveteurs. Incidentia a rapporté les faits.

L’incident s’est produit le 14 août 2026. Selon les médias locaux, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie n’atteignaient qu’une partie inférieure du bâtiment. Les sauveteurs ont donc maintenu une nacelle spéciale deux étages sous celui où l’incendie s’était déclaré.

Les images diffusées montrent une épaisse fumée s’échappant de la fenêtre de l’immeuble, tandis que la jeune fille, assise sur un étroit rebord extérieur, attendait de l’aide. Après que le sauveteur a tenté d’approcher la nacelle de la façade, elle y a sauté.

À la suite de cette manœuvre dangereuse, la jeune fille est tombée dans la nacelle des sauveteurs et a été mise en sécurité. Cinq personnes auraient été blessées lors de l’incident. Certains habitants auraient également envisagé de sauter des étages supérieurs pour échapper aux flammes.