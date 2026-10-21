En Chine, une fillette de 3 ans a failli tomber du 12e étage (vidéo)

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En Chine, une fillette de 3 ans a failli tomber du 12e étage (vidéo)

À Zhangping, dans la province du Fujian en Chine, une fillette de trois ans est restée suspendue dans le vide après s'être coincée dans les barreaux d'une fenêtre au 12e étage d'un immeuble résidentiel. Grâce à l'intervention rapide des voisins et des sauveteurs, l'enfant a survécu.

L'incident a eu lieu le 17 octobre 2026 vers 07h48. Selon les médias locaux, la petite fille est passée par la grille de protection de la fenêtre et sa tête est restée coincée entre les barreaux métalliques, laissant son corps suspendu dans le vide à une hauteur de 12 étages.

En voyant la situation, les voisins et le personnel de sécurité de l'immeuble se sont immédiatement précipités pour aider. Depuis l'appartement situé à l'étage inférieur, ils ont réussi à soutenir le corps de la fillette et ont placé une chaise sous elle pour éviter qu'elle ne tombe.

Peu après, les pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils sont entrés dans l'appartement, ont libéré prudemment la fillette des barreaux et l'ont mise en sécurité.

Selon les rapports, la fillette était seule à la maison au moment de l'incident. Son père était au travail et sa mère était sortie faire des courses. L'enfant a été transportée à l'hôpital pour un examen médical. Selon les premières informations, elle n'a pas subi de blessures graves.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant une fois de plus l'attention sur la sécurité des enfants.

ZhangpingFujianFilletteSécurité des enfantsChine
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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