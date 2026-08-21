L’Ukraine interdit de regarder le célèbre dessin animé « Masha et Michka »

Des sanctions ont été imposées contre des personnes et des organisations russes liées à la série animée « Masha et Michka », populaire auprès des enfants en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont pris des mesures restrictives contre cinq ressortissants russes et quatre organisations impliqués dans la création et la distribution de la série. Cette information a été rapportée par RBK .

Selon les informations disponibles, les sanctions visent le producteur de la série animée, le studio « Animakkord », son fondateur et directeur général, ainsi que le scénariste, le réalisateur et le producteur, le coauteur de la série et le détenteur des droits du dessin animé.

Ces restrictions s’appliqueront pendant dix ans .

Selon les autorités ukrainiennes, la série animée diffuse, sous couvert de contenu destiné aux enfants, des idées et des opinions favorables à la Russie. Les responsables estiment qu’un tel contenu pourrait menacer la sécurité nationale du pays.

Le blocage de la série sur les plateformes est envisagé

La ministre ukrainienne de la Culture, Tatiana Berejna, a déclaré que les sanctions imposées constituaient une base juridique pour bloquer le contenu de la série sur le territoire national.

L’Ukraine pourrait également s’adresser à des plateformes internationales telles que Netflix et YouTube afin de leur demander de mettre fin à leur coopération avec les personnes sanctionnées et de limiter la monétisation et la diffusion du contenu.

La série a été visionnée des milliards de fois

Pour rappel, « Masha et Michka » a été créée à partir d’un conte populaire russe et raconte les aventures de la fillette et de l’ours.

La série animée est considérée comme l’un des projets d’animation les plus populaires de l’histoire de YouTube. Son épisode de sept minutes intitulé « Macha et la bouillie » (« Masha et la kacha ») a été visionné plus de 4,6 milliards de fois.

Ce chiffre a fait de cet épisode l’une des vidéos d’animation les plus regardées sur YouTube. Le projet a également été inscrit dans le Livre Guinness des records comme l’une des vidéos d’animation les plus populaires de la plateforme.