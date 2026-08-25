Une Mercedes-Benz reste suspendue au bord du premier étage en Chine

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Une Mercedes-Benz reste suspendue au bord du premier étage en Chine

Dans un centre commercial de Handan, dans la province du Hebei en Chine, un incident inhabituel impliquant une voiture d'exposition Mercedes-Benz a eu lieu.

Le 23 août, la voiture garée au premier étage a soudainement reculé, percutant l'escalier mécanique et la barrière en verre. Sous le choc, la vitre de la barrière s'est brisée et la voiture est restée suspendue au bord du premier étage, l'une de ses roues arrière surplombant le niveau inférieur.

Les vidéos de l'incident montrent que la voiture a failli tomber. Si l'escalier mécanique et la barrière ne l'avaient pas retenue, le véhicule aurait pu chuter à l'étage inférieur du centre commercial.

Les débris de verre et les morceaux de barrière sont tombés à l'étage inférieur, endommageant un glacier. Selon les médias locaux, l'un des employés du magasin a été blessé à la jambe et a dû subir un examen médical. Les activités commerciales ont été temporairement suspendues en raison des dommages causés aux équipements du magasin.

Pour l'instant, aucune conclusion officielle n'a été donnée sur la raison pour laquelle la voiture a reculé. Il a été rapporté qu'il s'agissait d'un véhicule d'exposition appartenant à un concessionnaire automobile de Handan. Le centre commercial et les autorités compétentes enquêtent sur les causes de l'incident.

L'administration du centre commercial a déclaré plus tard que la barrière endommagée avait été réparée et que le complexe fonctionnait normalement.

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Charos
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