Le célèbre producteur de musique russe Iosif Prigojin a révélé qu'il était confronté à un défi inattendu après une perte de poids significative. Le producteur de 55 ans, qui a perdu 18 kilogrammes grâce à un médicament moderne, lutte désormais contre les conséquences du relâchement cutané.

« La quête principale : sauver le visage »

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Prigojin a admis que le processus de perte de poids avait entraîné de sérieux problèmes esthétiques. Il a souligné qu'après une cure de préparation spécifique (tirzépatide/tirzetta), la perte rapide de 18 kilogrammes a provoqué un affaissement notable de la peau du visage.

Le producteur a partagé une vidéo depuis l'Institut de médecine esthétique clinique (KIEM) de Moscou, montrant qu'il suit des traitements par appareils sur la partie inférieure de son visage sous la supervision de spécialistes. Il tente de retrouver son élasticité naturelle grâce à des techniques de lifting non chirurgical et de raffermissement cutané.

Paramètre / Indicateur Détails Personnage Iosif Prigojin (producteur de musique) Poids perdu 18 kilogrammes Méthode de perte de poids Préparation injectable spécifique (cure de tirzetta) Problème principal causé Affaissement de la peau du visage et perte de fermeté (effet « visage amaigri ») Mesure prise Raffermissement par appareil et lifting non chirurgical en clinique esthétique Effet attendu Résultat cumulatif à long terme

« Perdre du poids n'est que la moitié du chemin. La quête principale est de sauver le visage ! Après avoir perdu 18 kilogrammes, la peau est devenue visiblement relâchée. Le résultat s'accumule progressivement, nous travaillons donc sur le long terme. » — Iosif Prigojin

Le « prix caché » d'une perte de poids rapide

Récemment, la perte de poids rapide grâce à des médicaments injectables contre le diabète et l'obésité (Ozempic, Tirzépatide, etc.) est devenue populaire parmi les célébrités. Cependant, les experts médicaux avertissent qu'une perte de poids importante en peu de temps réduit drastiquement la couche graisseuse du visage, provoquant un relâchement cutané et un vieillissement prématuré.

Prigojin a choisi de résoudre ce problème grâce à la cosmétologie moderne par appareils, sans passer par la chirurgie.

Selon vous, vaut-il la peine de perdre du poids rapidement avec des médicaments, ou est-il préférable de maigrir lentement grâce à un régime sain et de l'exercice ? Laissez votre avis dans les commentaires.