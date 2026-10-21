Un cadeau géant d'Elon Musk : des actions SpaceX pour les enfants américains ?

·4·Monde
Un cadeau géant d'Elon Musk : des actions SpaceX pour les enfants américains ?

L'une des personnes les plus riches du monde, Elon Musk, aurait annoncé un projet visant à offrir une action de la société SpaceX à chaque enfant aux États-Unis. Des rapports indiquent que le milliardaire prévoit de mettre en œuvre cette initiative en 2027.

Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, environ 72 millions d'enfants vivent dans le pays. Si chacun d'entre eux recevait une action, le nombre de bénéficiaires pourrait atteindre des dizaines de millions de personnes.

Selon les informations fournies, une action de SpaceX est évaluée à 146 dollars. Sur la base de ce prix, la valeur totale de 72 millions d'actions s'élèverait à près de 10,5 milliards de dollars.

Cependant, des aspects importants de cette initiative — tels que les critères d'âge des enfants, les modalités de distribution des actions et la confirmation officielle du plan — nécessitent une vérification supplémentaire. Par conséquent, il ne faut pas se précipiter pour considérer cette nouvelle comme une œuvre caritative certaine.

Elon MuskSpaceXActions SpaceXProgramme Pour EnfantsÉtats-Unis
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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