Forbes selon les données du classement, 27 novembre 2026 la fortune nette de l'entrepreneur Elon Muska augmenté en une seule journée de 39,3 milliards de dollars (4,78 %) . En conséquence, son capital total a atteint 862,8 milliards de dollars, faisant de lui le leader absolu de la croissance quotidienne parmi les milliardaires mondiaux.

Quelle est la cause de cette augmentation soudaine de la richesse ?

Cette forte hausse du capital de Musk a été principalement stimulée par SpaceX dont les actions ont augmenté de 5,46 % (et plus de 7 % lors des transactions nocturnes). Cela est dû à la dynamique positive globale du secteur technologique ainsi qu'à l'annonce du milliardaire concernant l'extension du programme de transfert d'actions SpaceX aux enfants (transfert) aux États-Unis.