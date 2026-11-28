La fortune nette d'Elon Musk a augmenté de 39 milliards de dollars en une journée pour atteindre 863 milliards de dollars
Forbes selon les données du classement, 27 novembre 2026 la fortune nette de l'entrepreneur Elon Muska augmenté en une seule journée de 39,3 milliards de dollars (4,78 %) . En conséquence, son capital total a atteint 862,8 milliards de dollars, faisant de lui le leader absolu de la croissance quotidienne parmi les milliardaires mondiaux.
Quelle est la cause de cette augmentation soudaine de la richesse ?
Cette forte hausse du capital de Musk a été principalement stimulée par SpaceX dont les actions ont augmenté de 5,46 % (et plus de 7 % lors des transactions nocturnes). Cela est dû à la dynamique positive globale du secteur technologique ainsi qu'à l'annonce du milliardaire concernant l'extension du programme de transfert d'actions SpaceX aux enfants (transfert) aux États-Unis.
Indicateurs clés et situation dans le classement des milliardaires
Parallèlement, malgré cette croissance record en une journée, la fortune totale de Musk avait diminué de 25,3 milliards de dollars au cours de la semaine dernière. Le trio des milliardaires mondiaux ayant connu la plus forte hausse de capital le 27 novembre est le suivant :
N°
Milliardaire
Entreprise / Activité
Croissance quotidienne de la fortune
1
Elon Musk
SpaceX, Tesla
+39,3 milliards de dollars (+4,78 %)
2
Jeff Bezos
Amazon fondateur
+8,6 milliards de dollars
3
Mark Zuckerberg
Meta dirigeant
+6,5 milliards de dollars
Selon vous, le capital total d'Elon Musk pourra-t-il franchir la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire dans les mois à venir ?
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