Le plan ambitieux d'Elon Musk à nouveau retardé : que s'est-il passé lors du test de Starship ?

La société aérospatiale privée américaine SpaceX a effectué le 15e vol d'essai du système de fusée Starship. Cependant, cette fois-ci, l'entreprise n'a pas pu atteindre l'un de ses objectifs les plus ambitieux : ramener les deux parties de la fusée sur la rampe de lancement.

Défaillance technique et sort du premier étage de la fusée

Dans la nuit du 14 novembre, Starship a décollé une nouvelle fois du cosmodrome situé au Texas. Le PDG de l'entreprise, Elon Musk, avait précédemment annoncé qu'il était prévu de ramener avec succès le propulseur Super Heavy ainsi que le vaisseau Starship sur la rampe de lancement.

Mais des problèmes techniques survenus pendant le vol ont contraint à modifier le plan. Lors de la diffusion, le commentateur a déclaré ce qui suit :