Le plan ambitieux d'Elon Musk à nouveau retardé : que s'est-il passé lors du test de Starship ?

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Le plan ambitieux d'Elon Musk à nouveau retardé : que s'est-il passé lors du test de Starship ?

La société aérospatiale privée américaine SpaceX a effectué le 15e vol d'essai du système de fusée Starship. Cependant, cette fois-ci, l'entreprise n'a pas pu atteindre l'un de ses objectifs les plus ambitieux : ramener les deux parties de la fusée sur la rampe de lancement.

Défaillance technique et sort du premier étage de la fusée

Dans la nuit du 14 novembre, Starship a décollé une nouvelle fois du cosmodrome situé au Texas. Le PDG de l'entreprise, Elon Musk, avait précédemment annoncé qu'il était prévu de ramener avec succès le propulseur Super Heavy ainsi que le vaisseau Starship sur la rampe de lancement.

Mais des problèmes techniques survenus pendant le vol ont contraint à modifier le plan. Lors de la diffusion, le commentateur a déclaré ce qui suit :

« Il semble que le propulseur va maintenant amerrir et ne reviendra pas pour être récupéré », — a déclaré le commentateur.

En conséquence, en raison des problèmes rencontrés, le propulseur Super Heavy n'a pas pu revenir sur la rampe de lancement et a amerri dans le golfe du Mexique.

Indicateurs et paramètres du test

Données

Numéro du test

15e vol d'essai de Starship

Date

14 novembre

Lieu de lancement

Cosmodrome du Texas du Sud

Sort du premier étage

Amerrissage dans le golfe du Mexique suite à une défaillance technique

Le vol du vaisseau Starship se poursuit

Bien que le plan de récupération de la fusée n'ait pas été entièrement réalisé, le vaisseau Starship continue son vol dans l'espace avec succès. Selon le plan, le vaisseau doit effectuer environ 14 orbites autour de la Terre et déployer 26 satellites Starlink en orbite basse.

Rappelons que Starship est conçu comme le système de transport le plus grand et entièrement réutilisable de l'histoire de l'humanité. Sa hauteur totale est d'environ 124 mètres et son poids est de 5 000 tonnes. Le système se compose du propulseur Super Heavy équipé de 33 moteurs et du vaisseau de transport nommé Starship.

Selon vous, SpaceX pourra-t-il transformer Starship en un système entièrement réutilisable et sûr dans un avenir proche ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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