Le plan ambitieux d'Elon Musk à nouveau retardé : que s'est-il passé lors du test de Starship ?
La société aérospatiale privée américaine SpaceX a effectué le 15e vol d'essai du système de fusée Starship. Cependant, cette fois-ci, l'entreprise n'a pas pu atteindre l'un de ses objectifs les plus ambitieux : ramener les deux parties de la fusée sur la rampe de lancement.
Défaillance technique et sort du premier étage de la fusée
Dans la nuit du 14 novembre, Starship a décollé une nouvelle fois du cosmodrome situé au Texas. Le PDG de l'entreprise, Elon Musk, avait précédemment annoncé qu'il était prévu de ramener avec succès le propulseur Super Heavy ainsi que le vaisseau Starship sur la rampe de lancement.
Mais des problèmes techniques survenus pendant le vol ont contraint à modifier le plan. Lors de la diffusion, le commentateur a déclaré ce qui suit :
« Il semble que le propulseur va maintenant amerrir et ne reviendra pas pour être récupéré », — a déclaré le commentateur.
En conséquence, en raison des problèmes rencontrés, le propulseur Super Heavy n'a pas pu revenir sur la rampe de lancement et a amerri dans le golfe du Mexique.
Indicateurs et paramètres du test
Données
Numéro du test
15e vol d'essai de Starship
Date
14 novembre
Lieu de lancement
Cosmodrome du Texas du Sud
Sort du premier étage
Amerrissage dans le golfe du Mexique suite à une défaillance technique
Le vol du vaisseau Starship se poursuit
Bien que le plan de récupération de la fusée n'ait pas été entièrement réalisé, le vaisseau Starship continue son vol dans l'espace avec succès. Selon le plan, le vaisseau doit effectuer environ 14 orbites autour de la Terre et déployer 26 satellites Starlink en orbite basse.
Rappelons que Starship est conçu comme le système de transport le plus grand et entièrement réutilisable de l'histoire de l'humanité. Sa hauteur totale est d'environ 124 mètres et son poids est de 5 000 tonnes. Le système se compose du propulseur Super Heavy équipé de 33 moteurs et du vaisseau de transport nommé Starship.
Selon vous, SpaceX pourra-t-il transformer Starship en un système entièrement réutilisable et sûr dans un avenir proche ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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