Une femme ivre jette sa fille de 3 ans du 10ème étage

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Une femme ivre jette sa fille de 3 ans du 10ème étage

En Russie, Anna Obrazsova, âgée de 27 ans, est soupçonnée d'avoir jeté sa fille de 3 ans du 10ème étage alors qu'elle était en état d'ébriété.

L'incident a eu lieu dans la nuit du 10 août à Serguiev Possad. Selon l'enquête, la femme se trouvait dans l'appartement avec ses deux enfants. En état d'ivresse, elle a fait passer sa fille par-dessus la rambarde du balcon et l'a jetée. L'enfant a fait une chute du 10ème étage et a subi de graves blessures.

La fillette a survécu grâce à sa chute sur la marquise d'un magasin. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique et placée en réanimation. Plus tard, les médias ont rapporté que l'enfant avait repris connaissance et que son état s'améliorait.

Selon le Comité d'enquête russe, la femme a reconnu les faits lors de son interrogatoire, mais n'a pas pu expliquer les raisons de son geste. Elle est accusée de tentative de meurtre sur mineur.

Le 12 août, le tribunal de Serguiev Possad a placé la femme en détention provisoire. Elle restera en prison jusqu'au 10 octobre 2026. L'enquête sur cette affaire se poursuit.

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Charos
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