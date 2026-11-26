En Chine, un jeune homme enlevé par des trafiquants à l'âge de deux ans a retrouvé ses parents biologiques après 25 ans. Fait intéressant, bien qu'il ait grandi dans le luxe auprès de milliardaires, il a choisi de retourner vivre avec sa famille biologique après les avoir rencontrés. C'est ce qu'a rapporté le South China Morning Post.

Cette histoire concerne le citoyen chinois Mei Zhiqiang. En 1997, alors qu'il n'avait que 28 mois, il a été enlevé par des trafiquants alors qu'il jouait devant sa maison dans la province du Yunnan, au sud-ouest du pays.

Les criminels ont vendu l'enfant à une autre famille. Cependant, la famille qui l'a acheté, trouvant l'enfant trop maigre et fragile, l'a abandonné. Plus tard, Mei a été élevé comme leur propre fils par une famille extrêmement riche vivant dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine.

Pendant ce temps, ses parents biologiques, Mei Xianhua et Pan Chang'e, ont cherché leur fils sans relâche pendant près de 25 ans dans l'espoir de le retrouver. Ils célébraient même son anniversaire chaque année, espérant qu'il reviendrait un jour.

Finalement, en juin 2022, un test ADN a confirmé le lien de parenté entre les parents et l'enfant. Après cela, Mei a retrouvé sa famille biologique.

Le jeune homme pensait initialement que ses vrais parents étaient des travailleurs ordinaires. Mais il s'est avéré qu'ils étaient également devenus des multimillionnaires après des années de travail acharné. La famille possédait même sa propre entreprise spécialisée dans la fourniture de produits pour les hôtels.

Malgré cela, Mei a décidé de renoncer à la vie luxueuse de la famille riche qui l'a élevé pour rester avec ses parents biologiques. Il a commencé à travailler dans leur entreprise familiale.

Dans une interview accordée au média chinois Jiupai News, le jeune homme a expliqué sa décision en affirmant que « l'argent ne peut pas faire le bonheur ». Il a déclaré qu'il avait choisi de vivre avec eux parce qu'il ressentait l'amour de ses parents biologiques.

Le père de Mei a déclaré qu'il prévoyait d'apprendre à son fils à gérer l'entreprise familiale et de lui transmettre la direction de la société à l'avenir..