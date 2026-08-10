Le typhon «Delfin» frappe la Chine : plus d’un million de personnes évacuées

La plus puissante tempête tropicale à avoir frappé le pays en 2026 — le typhon «Delfin» a atteint la côte est de la Chine. Le typhon a touché terre près de la ville de Yuhuan, dans la province du Zhejiang, apportant des vents violents et des pluies torrentielles. Plus d’un million de personnes ont été évacuées vers des zones sûres.

La catastrophe naturelle a également gravement perturbé les transports : près de 1 500 vols ont été annulés dans les aéroports de Shanghai. Mais le principal danger n’est pas encore écarté : les météorologues avertissent que les risques d’inondations et de glissements de terrain persistent alors que le typhon se déplace vers l’intérieur des terres.

Le littoral de Yuhuan a subi le plus violent impact

Selon Reuters, «Delfin» a touché terre le 9 août près de la ville de Yuhuan, dans la province chinoise du Zhejiang.

Au centre de la tempête, la vitesse des vents a atteint 151 kilomètres par heure, soit près de 42 mètres par seconde. De fortes pluies se sont abattues sur le littoral, augmentant fortement les risques d’inondations dans plusieurs zones et de glissements de terrain dans les régions montagneuses.

Les autorités chinoises ont renforcé à l’avance les mesures d’urgence, suspendant temporairement les activités dans les ports, les chantiers et certaines zones maritimes des régions dangereuses. Les bateaux de pêche ont également été ramenés à terre.

Plus d’un million de personnes ont quitté leur domicile

Une évacuation de grande ampleur a été menée dans les localités situées sur la trajectoire du typhon.

Selon les calculs de Reuters, dans les zones chinoises touchées par le typhon, plus d’un million de personnes ont été déplacées vers des lieux sûrs. Les mesures de sécurité ont notamment été renforcées dans les provinces du Zhejiang et du Fujian.

Certains habitants ont été accueillis dans des abris temporaires spécialement aménagés. Les services gouvernementaux concentrent leurs efforts sur les zones où les fortes précipitations pourraient faire monter le niveau des rivières et provoquer des glissements de terrain dans les régions montagneuses.

Le trafic aérien a été perturbé à Shanghai

Le typhon a également eu de graves conséquences pour Shanghai, l’une des plus grandes mégapoles de Chine.

Reuters a rapporté que près de 1 500 vols avaient été annulés . Selon l’AP, au moins 1 300 vols ont été suspendus dans les aéroports de Pudong et de Hongqiao, ce qui représente une grande partie des vols prévus ce jour-là.

Le transport maritime a également été limité : une partie des liaisons par ferry et des croisières ont été temporairement suspendues. À l’approche du typhon, les mesures de sécurité ont aussi été renforcées dans les infrastructures portuaires.

«Delfin» avait auparavant frappé le Japon

Avant d’atteindre la Chine, le typhon avait touché Okinawa et les îles du sud-ouest du Japon.

Selon Reuters, à Okinawa, six personnes ont été blessées, tandis que plus de 50 000 bâtiments d’Okinawa et de Kagoshima ont été privés d’électricité. Plusieurs compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler des centaines de vols.

Lorsqu’il s’est approché du Japon, le typhon présentait des vents soutenus de 162 kilomètres par heure, tandis que certaines rafales atteignaient 216 kilomètres par heure.

Le plus grand danger vient désormais des fortes pluies

Même si «Delfin» devrait progressivement s’affaiblir après avoir touché terre, cela ne signifie pas que le danger a complètement disparu.

S’appuyant sur les prévisions des météorologues, Reuters a écrit que le typhon se déplacerait vers l’ouest, à l’intérieur de la Chine, et pourrait continuer à apporter de fortes pluies le 10 août . Les risques d’inondations et de glissements de terrain restent particulièrement élevés dans les zones montagneuses et proches des rivières.

Des précipitations pouvant atteindre 200 à 400 millimètres sont également prévues dans certaines régions. Si elles tombent en peu de temps, de telles quantités pourraient fortement solliciter les rivières locales et les systèmes de drainage.

«Delfin» est devenu une épreuve majeure pour la Chine

L’évacuation de plus d’un million de personnes, l’annulation de milliers de vols à Shanghai et l’instauration de mesures d’urgence sur le littoral illustrent l’ampleur de «Delfin». Reuters le présente comme la plus puissante tempête tropicale à avoir atteint la Chine en 2026.

L’attention se porte désormais moins sur les vents que sur les fortes précipitations qui suivent le typhon. Même si «Delfin» s’affaiblit, ses conséquences pourraient encore se faire sentir plusieurs jours dans l’est et l’intérieur de la Chine.

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