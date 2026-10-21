Un voyageur britannique parcourt le monde à pied depuis 28 ans

Le voyageur britannique Karl Bushby s'approche de son objectif ambitieux après avoir parcouru le monde à pied pendant près de treize ans de voyage. Il est en route depuis 28 ans dans le cadre de l'expédition « Goliath », qu'il a débutée en 1998 à Punta Arenas, au Chili.

Initialement, le voyage devait durer environ 12 ans. Cependant, en raison de problèmes de visa, de difficultés financières, de la pandémie et de la situation géopolitique, le périple a été interrompu à plusieurs reprises.

En chemin, Bushby s'est déplacé de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, puis à travers l'Asie et l'Europe en direction du Royaume-Uni. Il a traversé le détroit de Béring entre l'Alaska et la Russie, et a également traversé la mer Caspienne à la nage.

Le 5 octobre 2026, le voyageur a traversé la Manche à la nage et a atteint la côte du Royaume-Uni . Cependant, son objectif principal est d'atteindre sa ville natale de Hull, pour laquelle il doit encore parcourir environ 400 kilomètres.

Fait intéressant, le premier iPhone n'avait pas encore été présenté lorsque Karl Bushby a commencé son voyage en 1998. Un documentaire sur ce périple de près de 30 ans est également en cours de réalisation.