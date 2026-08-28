Catastrophe mortelle : 200 morts au Népal, 800 touristes portés disparus (vidéo)

·6·Monde
Catastrophe mortelle : 200 morts au Népal, 800 touristes portés disparus (vidéo)

Un glissement de terrain massif et des inondations dévastatrices à la frontière entre le Népal et le Tibet ont provoqué l'une des pires catastrophes naturelles de ces dernières années dans la région. Selon les dernières informations, le bilan s'élève à près de 200 personnes décédées.

Le point le plus préoccupant est que dans les zones montagneuses et isolées, environ 1 500 personnes sont portées disparues . Plus de la moitié d'entre elles, soit 800 personnes, sont des touristes étrangers et locaux.

Environ 500 touristes étrangers en danger : chiffres par pays

Dans la zone sinistrée, le contact a été totalement perdu avec environ 500 touristes étrangers venus de dizaines de pays. Il a été confirmé que parmi les disparus se trouvent des citoyens des pays suivants :

  • Inde : 177 citoyens ;

  • États-Unis : 63 touristes ;

  • Australie : 34 touristes ;

  • Royaume-Uni : 33 citoyens ;

  • Canada : 25 touristes.

Les autres étrangers sont originaires de divers pays d'Europe et d'Asie, et les ambassades ont mis en place des cellules de crise pour déterminer le sort de leurs ressortissants.

Les opérations de recherche se déroulent dans des conditions difficiles

En raison des avalanches et des coulées de boue qui ont détruit les routes, les ponts et les infrastructures, les unités de secours rencontrent de grandes difficultés pour atteindre les villages sinistrés et les camps de touristes.

L'aviation et des unités spéciales de secours en montagne ont été déployées dans les zones frontalières, et les efforts pour retrouver des survivants sous les décombres se poursuivent jour et nuit.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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