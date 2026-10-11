Un Britannique a parcouru 29 pays à pied en 28 ans

Karl Bushby, un aventurier britannique de 57 ans, a parcouru plus de 50 000 kilomètres à travers le monde en 28 ans, en voyageant à pied et à la nage. Il est enfin arrivé en Angleterre, achevant la partie principale de son périple entamé en novembre 1998 depuis le sud du Chili.

Au cours de son voyage, Bushby a visité un total de 29 pays. La règle principale de son expédition inhabituelle était de ne jamais utiliser de transport et de parcourir toute la distance par ses propres moyens.

Le voyageur a traversé plusieurs zones dangereuses et complexes. Il a notamment traversé le bouchon du Darién en Colombie alors que des conflits armés y sévissaient. Il est également devenu la première personne à traverser le détroit de Béring à pied, d'est en ouest. De plus, il a nagé 296 kilomètres à travers la mer Caspienne.

L'un des derniers grands défis de Bushby a été la traversée de la Manche à la nage. Il a atteint Douvres, en Angleterre, depuis les côtes françaises le 5 octobre. La nage a duré trois jours, totalisant près de 20 heures d'effort. Sur la plage, il a été accueilli par son père, ses frères et ses amis. Le réalisateur allemand Werner Herzog, qui tourne un documentaire sur l'aventurier, était également présent.

L'ancien parachutiste s'était fixé deux conditions avant son départ : ne pas utiliser de moyens de transport et ne pas faire demi-tour avant d'avoir atteint sa destination. Il transportait toutes ses affaires dans une charrette spéciale baptisée « The Beast » (La Bête).

Initialement, Bushby prévoyait de terminer son voyage en 12 ans. Cependant, des problèmes de visa, la crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de coronavirus ont considérablement prolongé son périple. Le refus des autorités russes de lui accorder un visa après sa traversée du détroit de Béring a également entravé son voyage.

Malgré cela, Bushby a continué à poursuivre son objectif. Son voyage n'est pas encore tout à fait terminé : il doit encore parcourir environ 400 kilomètres à pied pour rejoindre sa ville natale de Hull, située dans le nord de l'Angleterre.