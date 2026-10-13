Un veau né avec des pattes sur la tête opéré en Australie

En Australie, un veau né avec deux pattes supplémentaires poussant sur sa tête a stupéfié les vétérinaires. L'animal, surnommé Spider, a d'abord été menacé d'euthanasie, mais les spécialistes ont décidé de lui donner une chance. L'opération chirurgicale a été un succès, rapporte ABC News.

L'incident s'est produit dans l'État du Queensland, en Australie. Les experts notent que les naissances de bovins avec des membres surnuméraires existent, mais le cas de Spider est unique car les membres se sont formés directement sur sa tête.

Imke Tammen, de l'École des sciences vétérinaires de l'Université de Sydney, explique que la cause exacte de cette anomalie n'est pas encore connue. Les scientifiques évoquent comme cause probable le phénomène de « jumeau parasite »pour expliquer ce cas.

Cela peut survenir au stade précoce du développement embryonnaire, où les tissus d'un jumeau sont absorbés par l'autre, entraînant la formation de membres surnuméraires. Cependant, les experts n'ont pas encore confirmé que ce processus est bien à l'origine du cas de Spider.

Par ailleurs, des facteurs génétiques pourraient également être en cause. Chez certaines races bovines, de tels défauts congénitaux sont liés à des mutations héréditaires spécifiques. D'autres perturbations du développement embryonnaire peuvent également provoquer de telles anomalies.

La vétérinaire Megan Smith a déclaré que c'était la première fois en 20 ans de carrière qu'elle rencontrait un tel cas. Les propriétaires de Spider, inquiets pour son avenir, avaient initialement envisagé l'euthanasie.

Cependant, les vétérinaires ont préféré tenter de sauver le veau. Les pattes supplémentaires auraient pu entraver ses mouvements et son équilibre en grandissant. Il a donc été décidé de les retirer chirurgicalement.

L'opération a duré environ 90 minutes et a été couronnée de succès. Après l'intervention, Spider s'est rapidement rétabli et a été rendu à sa mère.