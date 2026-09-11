Tentative d'importation illégale de 252 000 œufs au Kazakhstan déjouée

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Tentative d'importation illégale de 252 000 œufs au Kazakhstan déjouée

Depuis la Russie au Kazakhstan une tentative d'importation de 252 000 œufs de poule sans documents de contrôle vétérinaire a été déjouée. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture du Kazakhstan.

Selon le ministère, au poste de contrôle vétérinaire « Jaysan », les agents de l'inspection territoriale de la région d'Aktobe du Comité de contrôle et de surveillance vétérinaire du ministère de l'Agriculture du Kazakhstan ont inspecté un véhicule en provenance de Russie à destination de Baïkonour.

Lors de l'inspection, il a été constaté que les documents vétérinaires nécessaires pour la cargaison étaient absents.

Un procès-verbal et un rapport administratif ont été établis concernant cet incident. L'ensemble du lot d'œufs a été renvoyé en Russie.

De plus, le transporteur a été informé des exigences de la législation vétérinaire et des règles de passage des produits contrôlés à travers la frontière nationale.

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