Une femme a failli perdre la vue à cause de ses lentilles de contact

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Une femme a failli perdre la vue à cause de ses lentilles de contact

L'expérience vécue par Emma Marsden, une Britannique de 47 ans, est devenue un avertissement sérieux pour les porteurs de lentilles de contact. À cause d'une erreur qui semblait banale, un parasite dangereux a pénétré dans son œil et a commencé à ronger sa cornée. La situation est devenue si grave que les médecins ont dû lui coudre la paupière dans l'espoir de préserver sa vision.

L'incident a commencé en février, après qu'Emma soit tombée alors qu'elle nettoyait une écurie, le visage dans une brouette remplie de boue et d'eau. Elle s'est lavé les mains et le visage, mais n'a retiré ses lentilles de contact que le soir. Plus tard, les médecins ont affirmé que c'était précisément cette situation qui avait provoqué l'infection.

Quatre jours plus tard, son œil droit a commencé à brûler intensément. Au début, les médecins ont diagnostiqué un ulcère cornéen et lui ont prescrit des gouttes oculaires. Mais la douleur s'est intensifiée de jour en jour et Emma a fini par perdre complètement la vue de l'œil droit.

Lors d'examens approfondis, on lui a diagnostiqué une kératite à Acanthamoeba . Il s'agit d'une Acanthamoeba infection dangereuse causée par un parasite microscopique qui ronge la cornée et les tissus nerveux.

« La douleur est indescriptible. J'ai mis trois enfants au monde, mais cette souffrance était pire qu'un accouchement », confie Emma.

Les médecins ont dû lui coudre la paupière après que le parasite a perforé sa cornée. La femme aura besoin d'une greffe de cornée à l'avenir, mais l'opération a été reportée de plusieurs années en raison de l'infection.

Les experts soulignent que Acanthamoeba se trouve également dans l'eau du robinet, les lacs, les rivières, les piscines, le sol et la poussière. Il est donc crucial de ne pas laisser les lentilles de contact entrer en contact avec l'eau et de respecter strictement les règles d'hygiène.

Actuellement, Emma est sous contrôle médical hebdomadaire et utilise des gouttes oculaires spéciales toutes les deux heures. Elle précise que le problème ne vient pas des lentilles elles-mêmes, mais de leur mauvaise utilisation.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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