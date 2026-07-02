38 parasites trouvés dans le cerveau d'une femme après un voyage en Inde

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38 parasites trouvés dans le cerveau d'une femme après un voyage en Inde

Ce qui a commencé comme un simple voyage touristique a complètement changé la vie d'une femme. Laurie Denman, originaire du Royaume-Uni, a raconté comment elle a dû lutter contre de graves maladies pendant près de dix ans après son voyage en Inde.

Laurie s'était rendue en Inde en 2007, alors qu'elle était dans la vingtaine. Pendant son séjour, elle avait fait attention et n'avait consommé que des plats végétariens pour éviter de tomber malade. Cependant, cela ne l'a pas protégée contre un parasite dangereux.

Quatre ans plus tard, un ténia d'environ un mètre de long a été extrait de son organisme. Les médecins pensaient que le problème était résolu. Mais peu après, la femme a commencé à souffrir de maux de tête intenses, de crises d'épilepsie et d'autres symptômes inquiétants.

Les examens ont conduit à un diagnostic de neurocysticercose pour Laurie. Il s'agit d'une maladie parasitaire dangereuse qui se développe lorsque des larves de ténia du porc atteignent le cerveau. Les médecins ont découvert que son cerveau contenait 38 parasites au total.

Les spécialistes soulignent que cette maladie est généralement contractée en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par des œufs de parasites, ou en ne respectant pas les règles d'hygiène personnelle.

Le processus de traitement a été extrêmement difficile pour Laurie. Les médecins ont dû consulter des spécialistes de différents pays. En raison de médicaments puissants, son apparence a changé, elle a perdu son permis de conduire et a même dû cesser son activité professionnelle.

La réapparition répétée de kystes dans son cerveau a provoqué chez elle des états de dépression et d'anxiété. Elle a même été soignée dans un établissement de santé mentale pendant un certain temps.

Aujourd'hui, l'état de Laurie Denman s'est nettement amélioré. Elle affirme que les traitements suivis depuis 2017 ont porté leurs fruits et que les complications de la maladie sont presque inexistantes.

Elle prépare désormais un podcast en 12 épisodes sur les dures épreuves qu'elle a traversées. Son objectif est de soutenir et de donner espoir aux personnes souffrant de maladies similaires.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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