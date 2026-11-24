L'incident a eu lieu le 6 juillet 2025 dans le district de Manavgat. Un lion nommé « Zeus » s'est échappé de sa cage dans un zoo privé et s'est jeté sur Süleyman Kır, qui se reposait avec sa femme dans un champ d'arachides voisin. L'homme a lutté avec le lion, le saisissant par le cou. À la suite de l'attaque, il a subi des blessures à l'oreille, au visage, au corps et aux jambes. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours. Le lion a été abattu par la suite.

L'annonce de la présence d'un lion dans le district de Sariyer à Istanbul a rappelé à Süleyman Kır, victime d'une attaque de fauve à Antalya, ses propres souvenirs traumatisants. En juillet 2025, un lion échappé d'un zoo l'avait attaqué, forçant l'homme à lutter pour sa survie.

Malgré cela, Süleyman Kır n'a pas gardé de rancœur envers l'animal. Dans une interview après l'événement, il a déclaré : « Je pardonne au lion. Mais je ne pardonne pas aux personnes malveillantes. En réalité, le lion n'est pas coupable. » Selon lui, les responsables de l'évasion de l'animal doivent répondre de cet incident, et non la bête elle-même.

À Istanbul les récentes nouvelles n'ont pas échappé à l'attention de Kır. Suite à l'information sur la présence d'un lion à Sariyer, il a appelé les citoyens à la prudence. Il souligne qu'en pareille situation, il est impératif d'alerter immédiatement les forces de sécurité.

Pour rappel, le 22 novembre, un signalement concernant la présence d'un lion dans le quartier d'Uskumruköy, à Sariyer (Istanbul), a été reçu. La gendarmerie, les services d'urgence et des vétérinaires ont été mobilisés pour les recherches. Cependant, le 23 novembre, le gouvernorat d'Istanbul a annoncé qu'après l'examen de nouvelles vidéos, il a été conclu que l'animal filmé n'était probablement pas un lion ni un autre grand félin.