Ressemblant à une créature extraterrestre tout droit sortie d'un film de science-fiction, cette chenille géante est l'un des insectes les plus insolites de la nature. Il s'agit de la chenille du papillon Cabbage Tree Moth. Bien qu'elle se distingue par sa grande taille et son aspect épineux, elle est en réalité totalement inoffensive pour l'homme.

Cette chenille atteint une longueur de 70 millimètres (2,8 pouces) et un diamètre d'environ 15 millimètres (0,59 pouce). Elle compte parmi les chenilles les plus remarquables au monde grâce à son apparence et à la diversité de ses couleurs. Certaines sont d'un noir profond recouvert d'épines blanches acérées, tandis que d'autres se distinguent par un corps rouge et des épines jaunes. Ces couleurs et formes inhabituelles lui donnent l'apparence d'une créature venue d'une autre planète.

Le revêtement épineux sur le corps de la chenille peut donner l'impression qu'il s'agit d'une créature dangereuse. Mais cette apparence est trompeuse. Ses épines ne sont pas dures, mais au contraire souples et flexibles. Ses couleurs vives servent de mécanisme de défense naturel, dissuadant les prédateurs de s'approcher.

Il est intéressant de noter que ces chenilles, qui ressemblent à des monstres extraterrestres mangeurs d'hommes dans les films, sont en fait comestibles. Dans certaines régions d'Afrique tropicale, la population locale les consomme comme nourriture. En raison de leur grande taille et de leur haute valeur nutritionnelle, ces chenilles ont également une importance économique.

Parallèlement, ces chenilles ont un appétit vorace et peuvent dévorer toutes les feuilles des arbres sur lesquels elles se nourrissent en peu de temps. Elles consomment les feuilles si rapidement que l'arbre se retrouve dénudé en un rien de temps.

Une fois parvenues à maturité, les chenilles descendent de l'arbre, s'enfouissent dans le sol environnant et se transforment en chrysalide. Après un certain temps, de grands papillons bruns aux motifs complexes et magnifiques sur leurs ailes émergent de la chrysalide.

La nature regorge de chenilles aussi extraordinaires. Parmi elles, on trouve des chenilles capables d'émettre des sons, des chenilles transparentes dont on peut voir l'intérieur du corps, ou encore celles qui ressemblent à s'y méprendre à des branches d'arbre. Chacune d'elles, par son apparence et ses mécanismes de défense, témoigne de la diversité et de la splendeur surprenante de la nature.