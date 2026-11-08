La viande transparente d'un restaurant japonais fait le buzz sur Internet

Une célèbre chaîne de restaurants au Japon a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux en raison d'une situation inhabituelle. Il s'agit de tranches de porc coupées si finement qu'elles sont presque transparentes, laissant apparaître ce qui se trouve en dessous. Les internautes ont surnommé ces morceaux de viande « viande invisible » sur le ton de l'humour.

Shabu-yo est une chaîne de restaurants japonaise spécialisée dans le shabu-shabu, proposant une formule à volonté. Récemment, la finesse extrême de leur porc est devenue virale. Surnommée « stealth pork » ou « porc invisible » sur les réseaux sociaux, cette découpe a suscité de nombreux commentaires ironiques et débats animés.

Un utilisateur sur X a qualifié la technologie de découpe d'étonnante. Cependant, il a ajouté avec humour que si le restaurant cherche à réduire ses coûts à ce point, il ne devrait peut-être pas proposer de formule à volonté.

Un autre utilisateur a commenté sous la photo originale : « Existe-t-il aussi des cochons transparents ? ». Il convient de noter que la photo a été vue plus de 3 millions de fois sur X.

L'auteur de la publication originale a également ironisé sur les avantages de cette « viande invisible ». Selon lui, plus les tranches sont fines, plus les clients peuvent en manger et se vanter auprès de leurs amis de la quantité consommée.

La polémique a pris une telle ampleur que Shabu-yo a dû publier une déclaration officielle il y a quelques jours pour présenter ses excuses.

« Nous avons constaté que dans certaines de nos succursales, la viande était servie sans respecter les normes de portionnement établies par l'entreprise. Nous présentons nos excuses pour avoir servi des produits ne répondant pas aux attentes de qualité de nos clients », a déclaré le restaurant.

En réalité, une telle technique de découpe est impressionnante. Même les professionnels du jambon cru pourraient envier une telle précision. Cependant, cet incident a soulevé des questions sur la qualité des produits et le respect des standards dans les restaurants.