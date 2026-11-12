Le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude au dirigeant tadjik Emomali Rahmon pour l'attention accordée à la langue russe au Tadjikistan. Il a fait cette déclaration le 12 novembre lors d'une rencontre bilatérale au Kremlin.

Rappelons que le 11 novembre, les chefs d'État membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont participé à un sommet à Moscou. Après la clôture du sommet, le président tadjik Emomali Rahmon est resté une journée supplémentaire à Moscou pour mener des négociations bilatérales avec le dirigeant russe.

« Aujourd'hui, comme convenu, nous consacrons notre rencontre aux relations bilatérales. Ces liens ont sans aucun doute un caractère stratégique et se développent très positivement dans les domaines économique et humanitaire. Nous vous sommes reconnaissants pour l'attention portée à la langue russe au Tadjikistan, et je le souligne toujours », a déclaré Poutine.

Le dirigeant russe a noté qu'il existe de nombreuses autres questions entre les deux pays nécessitant une attention particulière. Il a également remercié Rahmon d'être resté à Moscou pour mener ces pourparlers bilatéraux.

Poutine a également rappelé que lors du sommet de l'OTSC du 11 novembre, les questions de sécurité dans la zone de responsabilité de l'organisation avaient été discutées. Selon lui, les négociations se sont terminées de manière positive et productive, confirmant une fois de plus la volonté des États de coopérer dans le domaine de la sécurité.

Le statut de la langue russe au Tadjikistan

Selon l'article 2 de la Constitution du Tadjikistan, la langue officielle du pays est le tadjik. La langue russe a reçu le statut de langue de communication interethnique.

Le 5 octobre 2009, la loi « Sur la langue d'État » a été adoptée. Conformément à celle-ci, l'utilisation du tadjik est obligatoire dans les organes d'État et les procédures officielles.

Selon les données officielles publiées en 2022, 39 écoles proposant un enseignement en russe fonctionnaient dans le pays, accueillant près de 27 000 élèves. De plus, près de 70 000 enfants étaient scolarisés dans plus de 160 écoles mixtes (tadjik-russe).

En 2022, cinq nouvelles écoles construites en coopération avec la Russie ont été mises en service. Elles sont situées dans les villes de Douchanbé, Khodjent, Bokhtar, Kulob et Tursunzoda.

En outre, l'apprentissage de la langue russe est inclus dans le programme scolaire des écoles secondaires du Tadjikistan.