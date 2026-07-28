Amende pour "vêtement étranger" : Le Tadjikistan interdit le hijab, la barbe et les tenues arabes

Au Tadjikistan, une loi interdisant le port dans les lieux publics de vêtements considérés comme "étrangers" à la culture nationale est entrée en vigueur. Le président Emomali Rahmon a signé le document le 20 juin 2024. La loi s'applique également à l'importation, à la vente et à la promotion de ces vêtements dans le pays, selon le média "Asia-Plus".

Bien que le hijab ne soit pas directement mentionné dans le document, il est noté que le terme "vêtement étranger" peut en pratique englober les foulards islamiques et certains types de tenues de style moyen-oriental. Cependant, au moment de l'adoption de la loi, la liste exacte des vêtements interdits n'a pas été rendue publique.

Le gouvernement tadjik a justifié cette mesure par la nécessité de préserver la culture vestimentaire nationale et de prévenir la propagation de la superstition et de l'intolérance religieuse dans la société. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect des exigences de la loi.

Cette loi a suscité des réactions mitigées au sein de la population. Certains citoyens se sont plaints que des femmes étaient arrêtées dans la rue et sommées de porter leur foulard selon le style traditionnel national.