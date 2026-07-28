Amende pour "vêtement étranger" : Le Tadjikistan interdit le hijab, la barbe et les tenues arabes

·31·Monde
Amende pour "vêtement étranger" : Le Tadjikistan interdit le hijab, la barbe et les tenues arabes

Au Tadjikistan, une loi interdisant le port dans les lieux publics de vêtements considérés comme "étrangers" à la culture nationale est entrée en vigueur. Le président Emomali Rahmon a signé le document le 20 juin 2024. La loi s'applique également à l'importation, à la vente et à la promotion de ces vêtements dans le pays, selon le média "Asia-Plus".

Bien que le hijab ne soit pas directement mentionné dans le document, il est noté que le terme "vêtement étranger" peut en pratique englober les foulards islamiques et certains types de tenues de style moyen-oriental. Cependant, au moment de l'adoption de la loi, la liste exacte des vêtements interdits n'a pas été rendue publique.

Le gouvernement tadjik a justifié cette mesure par la nécessité de préserver la culture vestimentaire nationale et de prévenir la propagation de la superstition et de l'intolérance religieuse dans la société. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect des exigences de la loi.

Cette loi a suscité des réactions mitigées au sein de la population. Certains citoyens se sont plaints que des femmes étaient arrêtées dans la rue et sommées de porter leur foulard selon le style traditionnel national.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Scarlett, le chat qui est rentré plusieurs fois dans les flammes pour sauver ses nouveau-nésScarlett, le chat qui est rentré plusieurs fois dans les flammes pour sauver ses nouveau-nésAujourd'hui, 04:11Un banc rare de grands requins pèlerins observé au large de l'IrlandeUn banc rare de grands requins pèlerins observé au large de l'IrlandeAujourd'hui, 00:03Un énorme bison s'en prend à une voiture : la scène terrifiante filméeUn énorme bison s'en prend à une voiture : la scène terrifiante filméeHier, 23:40Nouvel espoir contre un cancer presque incurableNouvel espoir contre un cancer presque incurableHier, 23:36Tragédie à Phuket : un fonctionnaire thaïlandais tue un touriste russe dans un accidentTragédie à Phuket : un fonctionnaire thaïlandais tue un touriste russe dans un accidentHier, 23:25L'Iran va-t-il frapper l'Ukraine avec des missiles balistiques ? Tension géopolitiqueL'Iran va-t-il frapper l'Ukraine avec des missiles balistiques ? Tension géopolitiqueHier, 23:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital