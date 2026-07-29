Vente de terres sans précédent au Tadjikistan : 133 fonctionnaires traduits en justice

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Vente de terres sans précédent au Tadjikistan : 133 fonctionnaires traduits en justice

Au Tadjikistan de vastes crimes de corruption liés à la violation de la législation foncière et à l'attribution illégale de parcelles de terrain ont été révélés. Selon le procureur général du pays, Habibullo Vohidzoda, au cours du premier semestre 2026, plus de 100 affaires pénales ont été ouvertes et 133 fonctionnaires de différents niveaux ont été traduits en justice.

Zamin.uz au Tadjikistanprésente l'ampleur de la fraude foncière, la composition des fonctionnaires accusés et les détails des statistiques officielles.

1. Des maires adjoints aux archivistes : la composition des accusés

Selon le bureau du procureur général du Tadjikistan, des représentants de haut rang des organes de l'administration publique et des autorités locales ont directement participé aux schémas de vente et d'appropriation illégale de terres.

Parmi les 133 fonctionnaires traduits en justice figurent des maires adjoints de villes et de districts, des représentants de la gestion foncière ainsi que des employés du service d'architecture.

Extrait de la déclaration du procureur général du Tadjikistan, Habibullo Vohidzoda :

« Parmi eux figuraient 14 employés des organes du pouvoir exécutif, dont sept maires adjoints de villes et de districts. Toutes ces personnes ont participé directement à l'appropriation et à la distribution illégales de parcelles de terrain. Le non-respect de la législation foncière reste l'un des principaux problèmes pour notre État. »

2. Plus de 7 600 violations : les chiffres alarmants du Comité d'État de géodésie

Il est noté que le désordre dans l'utilisation des ressources foncières ne se limite pas aux actes de certains fonctionnaires, mais a pris un caractère de masse.

Selon le rapport officiel publié par le Comité d'État de géodésie du Tadjikistan, entre janvier et juin 2026, dans l'ensemble du pays, plus de 7 600 cas de non-respect des règles et de la législation foncières ont été identifiés et enregistrés.

Tableau des fonctionnaires accusés de fraude foncière au Tadjikistan

Catégorie / Poste

Nombre de personnes poursuivies

Employés des organes de gestion foncière

52 personnes

Dirigeants de fermes paysannes et employés du service des archives

31 personnes

Employés des administrations communautaires, rurales et de mahalla

29 personnes

Employés du pouvoir exécutif (dont 7 maires adjoints)

14 personnes

Architectes

7 personnes

TOTAL DES PERSONNES POURSUIVIES

133 fonctionnaires

L'utilisation rationnelle et légale des ressources foncières ainsi que la prévention de la corruption dans l'achat et la vente de terres constituent une question extrêmement urgente et vitale pour toute notre région.

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Selon vous, quelles mesures strictes doivent être prises pour prévenir la corruption à grande échelle et les violations dans le domaine foncier ? Laissez vos avis et commentaires ci-dessous !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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