Une jeune fille de 17 ans vend son petit ami pour 14 000 dollars : une histoire terrifiante

En Chine, un jeune homme de 19 ans est tombé dans le piège tendu par sa petite amie, de deux ans sa cadette. Sous prétexte d'un emploi lucratif à l'étranger, elle l'a conduit au Myanmar et l'a livré à un réseau de fraude. Le jeune homme a été retenu captif pendant quatre mois, subissant des violences brutales. Sa famille a dû payer une lourde rançon pour obtenir sa libération.

Selon les médias chinois, l'incident s'est produit à Zhanjiang, dans la province du Guangdong. La sœur du jeune homme a expliqué qu'il avait rencontré la jeune fille de 17 ans dans un club de billard local. Elle portait des vêtements attirants et des sacs de contrefaçon de marques célèbres, se faisant passer pour issue d'une famille riche.

En affirmant que sa famille possédait des entreprises en Asie du Sud-Est, elle a gagné la confiance du jeune homme. Plus tard, elle l'a incité à plusieurs reprises à se rendre dans un pays voisin, lui promettant un travail bien rémunéré. Bien que sa famille se soit opposée à ce voyage, le jeune homme a cru sa petite amie et a accepté.

Le voyage s'est terminé en tragédie

En février 2025, le couple est parti pour la Thaïlande à l'insu de leurs familles. Les proches du jeune homme ont appris où il se trouvait grâce à ses amis.

Sur le chemin du retour, près de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, la jeune fille a prétexté devoir aller chercher quelqu'un, laissant le jeune homme seul. Peu après, des hommes armés l'ont abordé, ont confisqué ses documents et son téléphone, et l'ont emmené dans un complexe secret.

« Mon frère a dit que des hommes armés l'avaient emmené », se souvient sa sœur. Selon elle, le jeune homme a réussi à envoyer ce message juste avant que son téléphone ne lui soit retiré.

Forcé de participer à des fraudes pendant quatre mois

Le jeune homme a été conduit dans un camp fermé au Myanmar et a eu le crâne rasé. Chaque jour, il était contraint de rester devant un ordinateur pendant 16 à 20 heures, participant à des systèmes de fraude visant à escroquer ses compatriotes.

S'il ne remplissait pas son quota quotidien ou ne gagnait pas assez d'argent, il était sévèrement puni. Il était frappé au dos et à la tête avec des barres métalliques.

En raison du manque de nourriture et des passages à tabac réguliers, le jeune homme a perdu plus de 10 kilogrammes. Il a également subi une perte auditive partielle.

Lorsque le jeune homme n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés dans les fraudes, ses ravisseurs ont contacté sa famille pour exiger une rançon.

Sa famille a payé 49 000 dollars pour le sauver

En juin 2025, la famille du jeune homme a réuni 350 000 yuans chinois, soit environ 49 000 dollars américains, pour obtenir sa libération.

Cependant, la vie du jeune homme après sa captivité n'est plus la même. Il vit dans une anxiété et une peur constantes, craignant d'être à nouveau enlevé. Les cauchemars liés à ses quatre mois de captivité continuent de le hanter. Il éprouve également une méfiance et une suspicion profonde envers autrui.

La jeune fille de 17 ans qui a piégé le jeune homme n'a pas échappé à la justice. Après avoir passé dix jours en Thaïlande, elle a été arrêtée à son retour en Chine. Elle est actuellement accusée d'implication dans l'enlèvement du jeune homme et sa livraison au réseau de fraude au Myanmar.

Cet incident montre les conséquences graves d'une confiance aveugle dans les promesses d'emplois hautement rémunérés à l'étranger. Bien que le jeune homme soit libre, les séquelles physiques et psychologiques de son calvaire persistent.