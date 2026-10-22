Un Chinois arnaqué avec un abonnement de salle de sport de 300 ans

·2·Monde
Un Chinois arnaqué avec un abonnement de salle de sport de 300 ans

Un homme vivant à Hangzhou, en Chine, a perdu plus de 870 000 yuans après avoir fait confiance à la proposition du personnel d'une salle de sport. Il prévoyait de réaliser un profit en achetant des abonnements à bas prix pour les revendre plus cher. Cependant, il s'est retrouvé avec des abonnements valables pour 300 ans et 1 200 séances d'entraînement personnel.

Selon les médias chinois, l'homme, connu sous le nom de Jin, fréquentait la salle de sport Ranyan Fitness depuis trois ans. Un jour, un commercial lui a proposé une offre spéciale pour les clients fidèles, lui permettant d'acheter des abonnements à prix réduit pour les revendre ensuite deux fois plus cher.

Le personnel de la salle de sport a promis un remboursement intégral si les abonnements n'étaient pas vendus dans les deux mois.

Séduit par la promesse de profit, il a investi une somme importante.

« Ils m'ont proposé d'acheter l'abonnement pour 8 888 yuans. Ils ont dit qu'ils le revendraient pour 16 666 yuans et ne prendraient qu'une commission de 10 % », a déclaré Jin.

Quelques jours après avoir acheté un abonnement annuel, le commercial l'a recontacté pour lui dire qu'il restait quelques abonnements en promotion. L'homme a investi davantage pour augmenter ses revenus. Il a ensuite été présenté au directeur de la salle, qui lui a proposé un plan d'investissement encore plus attractif.

L'homme affirme avoir acheté près de 1 200 séances d'entraînement personnel et 300 abonnements annuels entre le 10 mai et le 9 juillet, pour un total de 871 273,27 yuans, soit environ 121 000 dollars.

« Finalement, ils m'ont donné 26 contrats épais. Chacun d'eux stipulait que les abonnements ne pouvaient pas être transférés à une autre personne », a-t-il ajouté.

Compte tenu de l'espérance de vie moyenne en Chine d'environ 78 ans, il est pratiquement impossible pour Jin d'utiliser pleinement ses abonnements de 300 ans.

À la mi-juillet, lorsque le moment du remboursement est arrivé, le commercial, le directeur de la succursale et le propriétaire de la salle de sport avaient disparu. Leurs numéros de téléphone ne fonctionnaient plus. Jin n'a pu récupérer aucun centime.

Réalisant qu'il avait été trompé, l'homme a contacté la police de Hangzhou et a déposé une plainte dans l'espoir de récupérer une partie de son argent.

Cependant, les avocats soulignent que le processus sera difficile, car les suspects n'ont pas encore été retrouvés. De plus, les contrats signés par Jin interdisent le transfert des abonnements.

Cet incident montre comment une confiance aveugle dans des offres promettant de gros profits peut mener à des pertes financières. Les experts recommandent d'étudier attentivement les conditions contractuelles et de vérifier les promesses de remboursement.

HangzhouRanyan FitnessEscroquerieChineFinance
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

En Chine, des gens paient pour vivre des catastrophes naturelles (vidéo)En Chine, des gens paient pour vivre des catastrophes naturelles (vidéo)11 septembre 03:39Une jeune fille de 17 ans vend son petit ami pour 14 000 dollars : une histoire terrifianteUne jeune fille de 17 ans vend son petit ami pour 14 000 dollars : une histoire terrifianteAujourd'hui 11:12Des climatiseurs contrefaits sous la marque Xiaomi sont en vente : les acheteurs sont mis en gardeDes climatiseurs contrefaits sous la marque Xiaomi sont en vente : les acheteurs sont mis en garde24 juillet 00:58Victime d'un amour virtuel : un homme de 49 ans vend tout pour une « fille » créée par l'IA et se fait arnaquerVictime d'un amour virtuel : un homme de 49 ans vend tout pour une « fille » créée par l'IA et se fait arnaquer20 octobre 11:42À Moscou, un homme saute sur un taxi et des voitures de police (vidéo)À Moscou, un homme saute sur un taxi et des voitures de police (vidéo)5 octobre 16:14Le corps de sa mère retrouvé dans un congélateur : un Russe soupçonné de meurtreLe corps de sa mère retrouvé dans un congélateur : un Russe soupçonné de meurtre10 septembre 20:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques