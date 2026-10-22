Un Chinois arnaqué avec un abonnement de salle de sport de 300 ans

Un homme vivant à Hangzhou, en Chine, a perdu plus de 870 000 yuans après avoir fait confiance à la proposition du personnel d'une salle de sport. Il prévoyait de réaliser un profit en achetant des abonnements à bas prix pour les revendre plus cher. Cependant, il s'est retrouvé avec des abonnements valables pour 300 ans et 1 200 séances d'entraînement personnel.

Selon les médias chinois, l'homme, connu sous le nom de Jin, fréquentait la salle de sport Ranyan Fitness depuis trois ans. Un jour, un commercial lui a proposé une offre spéciale pour les clients fidèles, lui permettant d'acheter des abonnements à prix réduit pour les revendre ensuite deux fois plus cher.

Le personnel de la salle de sport a promis un remboursement intégral si les abonnements n'étaient pas vendus dans les deux mois.

Séduit par la promesse de profit, il a investi une somme importante.

« Ils m'ont proposé d'acheter l'abonnement pour 8 888 yuans. Ils ont dit qu'ils le revendraient pour 16 666 yuans et ne prendraient qu'une commission de 10 % », a déclaré Jin.

Quelques jours après avoir acheté un abonnement annuel, le commercial l'a recontacté pour lui dire qu'il restait quelques abonnements en promotion. L'homme a investi davantage pour augmenter ses revenus. Il a ensuite été présenté au directeur de la salle, qui lui a proposé un plan d'investissement encore plus attractif.

L'homme affirme avoir acheté près de 1 200 séances d'entraînement personnel et 300 abonnements annuels entre le 10 mai et le 9 juillet, pour un total de 871 273,27 yuans, soit environ 121 000 dollars.

« Finalement, ils m'ont donné 26 contrats épais. Chacun d'eux stipulait que les abonnements ne pouvaient pas être transférés à une autre personne », a-t-il ajouté.

Compte tenu de l'espérance de vie moyenne en Chine d'environ 78 ans, il est pratiquement impossible pour Jin d'utiliser pleinement ses abonnements de 300 ans.

À la mi-juillet, lorsque le moment du remboursement est arrivé, le commercial, le directeur de la succursale et le propriétaire de la salle de sport avaient disparu. Leurs numéros de téléphone ne fonctionnaient plus. Jin n'a pu récupérer aucun centime.

Réalisant qu'il avait été trompé, l'homme a contacté la police de Hangzhou et a déposé une plainte dans l'espoir de récupérer une partie de son argent.

Cependant, les avocats soulignent que le processus sera difficile, car les suspects n'ont pas encore été retrouvés. De plus, les contrats signés par Jin interdisent le transfert des abonnements.

Cet incident montre comment une confiance aveugle dans des offres promettant de gros profits peut mener à des pertes financières. Les experts recommandent d'étudier attentivement les conditions contractuelles et de vérifier les promesses de remboursement.