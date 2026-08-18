Pourquoi les femmes kayan portent-elles des anneaux autour du cou ?

La notion de beauté n’a pas été la même à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Les différents peuples ont attribué une signification à l’apparence, aux vêtements, aux bijoux et aux ornements corporels selon leurs conceptions culturelles, leurs coutumes et leurs valeurs sociales. Dans certaines sociétés, un objet considéré comme un simple bijou peut représenter pour un autre peuple un symbole important de féminité, de statut ou d’identité nationale.

L’un des exemples les plus souvent cités est la tradition, chez certaines femmes kayan vivant dans l’État de Kayah, au Myanmar, de porter des anneaux autour du cou. Les Kayan sont l’un des groupes ethniques appartenant au peuple karen, et les femmes du groupe Lahwi sont célèbres pour porter autour du cou des anneaux en spirale fabriqués en laiton. Cette coutume a notamment été observée dans la région de Demoso.

Les filles commencent à porter les anneaux dès l’enfance

Les sources indiquent que les jeunes filles kayan commencent à porter les anneaux autour du cou dès l’enfance. Selon certaines observations, le processus débuterait vers l’âge de 5 ans ; à mesure que la fille grandit, la longueur de la spirale et le nombre de ses tours augmentent progressivement.

Il serait réducteur d’expliquer cette coutume uniquement par l’apparence physique. Une étude publiée en 2017 par Atsuko Shimoda et Seiji Ohsawa s’est penchée sur le lien entre les anneaux de cou, l’expression de soi des femmes kayan et leur conception de la beauté. Les femmes reconnaissent toutefois elles-mêmes que ces anneaux sont lourds et inconfortables.

L’étude fournit également un chiffre intéressant. Selon les observations de 2014 et les données recueillies par Shimoda en 2015, 10,6 % de l’ensemble de la population féminine de quatre villages de la région de Demoso, dans l’État de Kayah, portait des anneaux autour du cou. Les documents de recherche indiquent que cela correspond à 85 femmes.

Le cou ne s’allonge pas réellement

L’une des croyances les plus répandues au sujet des femmes kayan est que les anneaux allongent le cou. Les observations scientifiques montrent toutefois que la réalité est un peu différente.

Le poids de la spirale en laiton exerce au fil des ans une pression sur les épaules et la partie supérieure de la cage thoracique. La clavicule s’abaisse alors et la forme de la partie supérieure du thorax se modifie. Le cou paraît ainsi beaucoup plus long. En réalité, les vertèbres cervicales ne s’étirent pas au sens propre : l’impression d’un cou allongé résulte principalement de changements dans la structure du corps.

Une étude anthropométrique publiée en 2015 a également examiné l’influence du port des anneaux de cou depuis l’enfance sur les proportions corporelles. Les chercheurs ont indiqué que cet effet commençait à devenir particulièrement perceptible à partir de l’adolescence.

Il n’existe toutefois pas d’explication unique et scientifiquement établie concernant l’origine de cette tradition. Au fil du temps, différentes hypothèses l’ont associée à la protection, à la préservation de l’identité tribale, au statut social et aux conceptions de la beauté. Les chercheurs soulignent que l’origine exacte de cette coutume reste encore controversée.