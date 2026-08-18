Pourquoi les femmes kayan portent-elles des anneaux autour du cou ?

·8·Monde
Pourquoi les femmes kayan portent-elles des anneaux autour du cou ?

La notion de beauté n’a pas été la même à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Les différents peuples ont attribué une signification à l’apparence, aux vêtements, aux bijoux et aux ornements corporels selon leurs conceptions culturelles, leurs coutumes et leurs valeurs sociales. Dans certaines sociétés, un objet considéré comme un simple bijou peut représenter pour un autre peuple un symbole important de féminité, de statut ou d’identité nationale.

L’un des exemples les plus souvent cités est la tradition, chez certaines femmes kayan vivant dans l’État de Kayah, au Myanmar, de porter des anneaux autour du cou. Les Kayan sont l’un des groupes ethniques appartenant au peuple karen, et les femmes du groupe Lahwi sont célèbres pour porter autour du cou des anneaux en spirale fabriqués en laiton. Cette coutume a notamment été observée dans la région de Demoso.

Les filles commencent à porter les anneaux dès l’enfance

Les sources indiquent que les jeunes filles kayan commencent à porter les anneaux autour du cou dès l’enfance. Selon certaines observations, le processus débuterait vers l’âge de 5 ans ; à mesure que la fille grandit, la longueur de la spirale et le nombre de ses tours augmentent progressivement.

Une femme aux longs anneaux autour du cou coiffe les cheveux d’une jeune fille.

Il serait réducteur d’expliquer cette coutume uniquement par l’apparence physique. Une étude publiée en 2017 par Atsuko Shimoda et Seiji Ohsawa s’est penchée sur le lien entre les anneaux de cou, l’expression de soi des femmes kayan et leur conception de la beauté. Les femmes reconnaissent toutefois elles-mêmes que ces anneaux sont lourds et inconfortables.

L’étude fournit également un chiffre intéressant. Selon les observations de 2014 et les données recueillies par Shimoda en 2015, 10,6 % de l’ensemble de la population féminine de quatre villages de la région de Demoso, dans l’État de Kayah, portait des anneaux autour du cou. Les documents de recherche indiquent que cela correspond à 85 femmes.

Une femme portant autour du cou des anneaux'anaviy mis halqalari bo‘lgan Padaung qabilasining yosh qizi.

Le cou ne s’allonge pas réellement

L’une des croyances les plus répandues au sujet des femmes kayan est que les anneaux allongent le cou. Les observations scientifiques montrent toutefois que la réalité est un peu différente.

Le poids de la spirale en laiton exerce au fil des ans une pression sur les épaules et la partie supérieure de la cage thoracique. La clavicule s’abaisse alors et la forme de la partie supérieure du thorax se modifie. Le cou paraît ainsi beaucoup plus long. En réalité, les vertèbres cervicales ne s’étirent pas au sens propre : l’impression d’un cou allongé résulte principalement de changements dans la structure du corps.

Une étude anthropométrique publiée en 2015 a également examiné l’influence du port des anneaux de cou depuis l’enfance sur les proportions corporelles. Les chercheurs ont indiqué que cet effet commençait à devenir particulièrement perceptible à partir de l’adolescence.

Il n’existe toutefois pas d’explication unique et scientifiquement établie concernant l’origine de cette tradition. Au fil du temps, différentes hypothèses l’ont associée à la protection, à la préservation de l’identité tribale, au statut social et aux conceptions de la beauté. Les chercheurs soulignent que l’origine exacte de cette coutume reste encore controversée.

Des femmes portant des anneaux autour du cou'anaviy guruch halqalari bo‘lgan uch nafar Padaung ayoli.
BirmanieKayanKayahKarenDemoso
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un tigre a « volé » un piège photographique (vidéo)Un tigre a « volé » un piège photographique (vidéo)Aujourd'hui, 16:00La Chine rattache pour la première fois les deux jambes sectionnées d’un patientLa Chine rattache pour la première fois les deux jambes sectionnées d’un patientAujourd'hui, 15:16Pourquoi le mariage de la femme venue en prison en robe de mariée a-t-il été reporté ?Pourquoi le mariage de la femme venue en prison en robe de mariée a-t-il été reporté ?Aujourd'hui, 15:03Un village insolite pour femmes célibataires voit le jour au TexasUn village insolite pour femmes célibataires voit le jour au TexasAujourd'hui, 14:44Le capitaine d’un navire ayant réveillé un ours polaire avec une sirène sanctionnéLe capitaine d’un navire ayant réveillé un ours polaire avec une sirène sanctionnéAujourd'hui, 14:22De véritables momies humaines vendues dangereusement sur InternetDe véritables momies humaines vendues dangereusement sur InternetAujourd'hui, 09:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes