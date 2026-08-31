Une étudiante russe de 19 ans portée disparue en Thaïlande

Anna Gorshkova, une étudiante de 19 ans originaire de Nijni Novgorod, a cessé tout contact avec ses proches après s'être rendue en Thaïlande en mai. Sa famille craint qu'elle ne soit victime de traite d'êtres humains ou de détention forcée, selon les médias russes.

Anna était étudiante en deuxième année de géodésie à l'université de Nijni Novgorod. Selon ses proches, elle était très prudente avec l'argent et épargnait les fonds donnés par ses parents. Elle avait même prêté 350 000 roubles à son frère.

À la mi-mai, Anna a demandé à son frère de lui rembourser sa dette. Après cela, elle a récupéré ses économies et est partie. Il a été établi qu'elle s'est envolée de Russie vers la Chine le 19 mai, puis vers la Thaïlande le 21 mai.

Quelques jours plus tard, la mère d'Anna a reçu un message de sa fille. Anna y écrivait qu'elle se sentait bien, qu'elle n'avait pas été enlevée et qu'elle poursuivait ses rêves. Elle a également demandé à ses proches de ne pas la chercher. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie.

Malgré la demande de leur fille, ses parents ont contacté les autorités pour signaler sa disparition. La famille a découvert plus tard qu'Anna s'était rendue en Thaïlande via la Chine. Certains rapports indiquent que la police a refusé d'ouvrir une enquête criminelle.

Ses proches doutent qu'Anna soit partie de son plein gré. Ils soulignent qu'elle était une bonne étudiante, sans conflits majeurs et très proche de sa famille. Ils soupçonnent un enlèvement ou une séquestration, bien qu'aucune information officielle ne confirme cette hypothèse pour le moment.

Auparavant, des rapports faisaient état de la découverte d'une jeune Russe de 19 ans, affaiblie et portant des traces de coups, près de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Cependant, après avoir vu la photo, le frère d'Anna a confirmé qu'il ne s'agissait pas de sa sœur.

La famille d'Anna continue de la rechercher. Le 23 août, son père a déposé une plainte auprès de la police thaïlandaise. La famille a reçu des informations selon lesquelles Anna aurait pu être vue le 15 juin dans un hôtel de Na Jomtien, dans la province de Chonburi. Ils ont demandé à la police d'examiner les enregistrements des caméras de surveillance.