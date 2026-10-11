Une fille de 12 ans simule son enlèvement pour extorquer de l'argent à ses parents

Au Brésil, une fille de 12 ans a diffusé une fausse information sur son enlèvement dans le but d'extorquer de l'argent à sa famille. Inquiets de la disparition de leur fille, les parents ont alerté la police. Cependant, au cours de l'enquête, l'affaire a pris une tournure inattendue : il s'est avéré que la jeune fille avait elle-même inventé l'histoire de son enlèvement.

L'incident s'est produit dans la ville d'Itaiópolis, située au nord de l'État de Santa Catarina, au Brésil. Disparue de son domicile vers 01h00 du matin, la jeune fille de 12 ans a commencé à envoyer des messages à ses parents. Elle prétendait avoir été enlevée par des inconnus, menacée de mort et victime de violences de la part de ses ravisseurs.

Craignant pour la vie de leur fille, les parents ont immédiatement contacté les forces de l'ordre. Par la suite, la division d'enquête criminelle (DIC) de la ville voisine de Mafra a ouvert une enquête pour retrouver l'enfant disparue et identifier les auteurs potentiels.

La jeune fille a exigé une rançon à ses parents

Vers 11h00, la jeune fille a envoyé un nouveau message à ses parents. Cette fois, elle exigeait de l'argent en échange de sa libération. Elle écrivait que si la somme demandée n'était pas versée, ses ravisseurs pourraient attenter à sa vie.

Alors que les parents, très inquiets du sort de leur fille, n'avaient pas encore eu le temps de régler la question de la rançon, la police a réussi à la localiser. Quelques heures plus tard, les agents des forces de l'ordre ont retrouvé la jeune fille dans une maison située dans une zone rurale d'Itaiópolis.

Le plus surprenant est que les forces spéciales, prêtes à secourir la jeune fille et à intervenir contre les ravisseurs présumés, n'ont rencontré aucun criminel. En réalité, la jeune fille de 12 ans n'avait été enlevée par personne et sa vie n'était pas en danger immédiat.

Lors de l'interrogatoire, la jeune fille a avoué avoir inventé toute l'histoire. Il est apparu que son objectif était d'extorquer de l'argent à ses parents.

Les mesures prises à l'encontre de la jeune fille restent inconnues

Après l'incident, la jeune fille a été appréhendée et il a été rapporté qu'elle était accusée d'un acte similaire à une extorsion. Cependant, compte tenu de son jeune âge, les conséquences juridiques de cette affaire ne sont pas encore claires.

Par le passé, des cas de faux enlèvements ont déjà été observés pour diverses raisons. Mais ce qui distingue cette affaire des autres, c'est que l'auteure n'a que 12 ans.

En simulant son enlèvement, la jeune fille a tenté de forcer ses parents à lui donner de l'argent. Cette situation a non seulement causé une vive inquiétude au sein de la famille, mais a également mobilisé inutilement le temps et les ressources de la police.