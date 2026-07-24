Des climatiseurs contrefaits sous la marque Xiaomi sont en vente : les acheteurs sont mis en garde

Sur le marché de l'électroménager, les cas de vente de produits de mauvaise qualité utilisant les noms de marques célèbres se multiplient. En particulier, des climatiseurs nommés Xiaomi Baby, très similaires à la marque Xiaomi mais n'ayant aucun lien avec elle, sont apparus sur les marchés chinois. Bien que ces appareils ressemblent à des produits originaux, il s'agit en réalité de copies de faible qualité. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon la publication ixbt.com, l'un de ces cas a été enregistré dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang. Un acheteur local a commandé un climatiseur Xiaomi, mais les installateurs ont remarqué que le logo Xiaomi Baby était apposé sur l'unité extérieure de l'appareil livré. L'acheteur, soulignant qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle série et qu'il avait failli se faire avoir, a renvoyé le produit et exigé un remboursement.

Différences entre les produits contrefaits et originaux

Les experts ont déterminé que le marquage Xiaomi Baby est présent à la fois sur les unités intérieures et extérieures. Cependant, ces appareils présentent plusieurs défauts par rapport aux modèles originaux. Premièrement, les dimensions du boîtier des climatiseurs contrefaits sont nettement plus petites que celles des modèles Xiaomi originaux de même puissance. Cela indique une faible efficacité et une capacité de refroidissement réduite de l'appareil.

Deuxièmement, la qualité de fabrication et le niveau des matériaux utilisés sont très bas. La mauvaise qualité des pièces en plastique et le manque d'ajustement des composants sont visibles à l'œil nu. Plus important encore, les produits Xiaomi Baby ne disposent pas d'informations complètes sur le fabricant, de certificats pertinents ou de documents de garantie.

Actuellement, de nombreux vendeurs peu scrupuleux utilisent cette méthode sur diverses plateformes de vente en ligne. Ils mettent en évidence le mot Xiaomi dans la description du produit tout en laissant le suffixe Baby en petits caractères ou dans un endroit peu visible. Cela induit en erreur les fans de la marque et les incite à acheter des appareils contrefaits à bas prix.

Il convient de noter que Xiaomi ne produit officiellement aucune série portant ce nom. De tels cas incitent les acheteurs à la vigilance non seulement en Chine, mais aussi sur les marchés internationaux, y compris en Ouzbékistan. Les appareils de mauvaise qualité sont dangereux non seulement parce qu'ils tombent rapidement en panne, mais aussi parce qu'ils ne répondent pas aux normes de sécurité électrique.

Les experts recommandent de prêter attention aux points suivants lors de l'achat d'appareils électroménagers :