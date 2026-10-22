Incident à La Mecque : nouvelles informations sur le couple bangladais

·38·Monde
Incident à La Mecque : nouvelles informations sur le couple bangladais

D'Arabie saoudite, Un incident survenu à la Masjid al-Haram à La Mecque a attiré l'attention du public. Suite aux rapports et aux discussions sur les réseaux sociaux, de nouvelles informations sont apparues concernant deux ressortissants bangladais. Selon les médias, leurs parents ont déclaré que ces deux personnes n'étaient pas mariées.

Cette information a ajouté une nouvelle dimension aux discussions entourant l'incident. Bien qu'ils aient été initialement présentés comme un couple marié, les propos tenus par leurs proches montrent la nécessité de clarifier ces faits.

De plus, il est rapporté que la photo circulant sur les réseaux sociaux en lien avec l'incident ne concerne pas ces deux individus. Cela signifie que toutes les informations circulant sur Internet concernant cet événement ne peuvent être acceptées comme des faits confirmés.

La MecqueMasjid Al-HaramArabie SaouditeBangladeshIncident
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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