d'Arabie saoudite, dans la célèbre ville de La Mecque, « Abraj al-Bayt » la tour de l'horloge royale, située au sein du complexe, a été inscrite au Livre Guinness des records dans deux catégories simultanément. La Commission royale pour la ville de La Mecque et les lieux saints a officiellement annoncé ces résultats historiques le 17 novembre, enregistrés le 5 janvier 2026.

Nouveaux records mondiaux enregistrés

Grâce aux solutions architecturales uniques de la tour, deux nouveaux indicateurs ont été reconnus comme les plus élevés au monde :

Le musée le plus haut du monde situé dans un bâtiment : 426,875 mètres situé à cette hauteur, il occupe quatre étages dans la partie supérieure du gratte-ciel.

La plateforme d'observation en plein air la plus haute du monde : 560,875 mètres construite à cette altitude, cette plateforme offre une vue imprenable sur le lieu saint de La Mecque, Masjid al-Haram, qui est clairement visible.

Caractéristiques techniques principales de la tour de l'horloge royale

Indicateurs Données officielles Nom du complexe « Abraj al-Bayt » (Tour de l'horloge royale) Hauteur totale de la tour 601 mètres Diamètre des cadrans de l'horloge 43 mètres Date de l'enregistrement des records 5 janvier 2026 (annonce officielle — 17 novembre)

Selon vous, comment les nouveaux records de cette merveille architecturale à La Mecque contribueront-ils à augmenter davantage le flux de pèlerins et de touristes ?

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