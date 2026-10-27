Alerte « rouge » à La Mecque : le Tawaf se poursuit autour de la Kaaba sous des pluies torrentielles (vidéo)

Des pluies torrentielles et des orages persistants à La Mecque et autour de la Masjid al-Haram ont créé une situation de catastrophe naturelle. Le Centre national de météorologie (NCM) d'Arabie saoudite a émis le niveau d'alerte le plus élevé — « rouge » en raison des risques élevés d'inondations et de crues soudaines.

Alors que des torrents d'eau ont envahi les rues et paralysé la circulation, des millions de pèlerins continuent leurs rituels de la Omra autour de la Kaaba sous une pluie battante.

Crues soudaines et courants dangereux : des voitures emportées par les eaux

La situation critique dans les rues est clairement visible sur les images circulant sur les réseaux sociaux :

Torrents violents dans les rues : Dans les zones basses de La Mecque, le niveau de l'eau a monté instantanément, créant des courants si puissants qu'ils ont emporté des véhicules ;

Difficultés majeures de circulation : Le trafic routier et les déplacements des piétons entre les hôtels et les lieux saints sont devenus extrêmement difficiles ;

Enfants sous les eaux et sauvetages : La Défense civile saoudienne a mené des opérations d'urgence pour secourir des personnes piégées par les crues, y compris de jeunes enfants emportés par les courants dangereux.

Scène à la Masjid al-Haram : le Tawaf sous la pluie

Malgré les fortes précipitations, les prières ne se sont pas arrêtées dans la mosquée principale du monde islamique :

Prière autour de la Kaaba : Malgré la pluie battante et les orages, les pèlerins continuent d'effectuer le Tawaf autour de la Kaaba ;

Opérations de nettoyage ininterrompues : Le personnel de la mosquée et des équipements spécialisés travaillent sans relâche pour évacuer l'eau des sols en marbre afin d'éviter les glissades et d'assurer la sécurité des pèlerins ;

Appel officiel : Les autorités gouvernementales et la défense civile appellent les résidents et les pèlerins à éviter les vallées et les zones inondables, et à suivre strictement les instructions officielles.

Détails sur les conditions météorologiques d'urgence à La Mecque