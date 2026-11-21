Une vidéo montrant un bébé soulevé au-dessus de la foule lors du Tawaf autour de la Kaaba fait l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre une personne soulevant un bébé au milieu de la foule, tandis que les personnes alentour lèvent les mains pour prier en voyant la scène. Certains témoins sur place ont été émus par ce moment.

Cependant, les réactions des internautes sont partagées. Si beaucoup ont trouvé la scène touchante, d'autres ont souligné le danger de porter un nourrisson de cette manière dans une foule dense.

Certains utilisateurs ont exprimé leur inquiétude quant au risque que l'enfant tombe ou soit écrasé dans la foule. Selon eux, la sécurité de l'enfant doit primer sur toute intention spirituelle.